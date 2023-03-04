https://sputnikarabic.ae/20230304/الدفاع-الروسية-شويغو-يتفقد-تجمعا-للقوات-الروسية-جنوبي-دونيتسك-1074291391.html
الدفاع الروسية: شويغو يتفقد تجمعا للقوات الروسية جنوبي دونيتسك
الدفاع الروسية: شويغو يتفقد تجمعا للقوات الروسية جنوبي دونيتسك
تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تجمع القوات الروسية "فوستوك"، جنوبي دونيتسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T07:15+0000
2023-03-04T07:15+0000
2023-03-04T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وزار شويغو نقطة المراقبة الأمامية لإحدى التشكيلات، حيث استمع إلى تقرير القائد العقيد رستم مرادوف وضباط القيادة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.بالإضافة إلى ذلك، شكر شويغو العسكريين الذين يؤدون المهام على هذا المحور لتفانيهم وبطولاتهم وقدم جوائز رسمية: وسام الشجاعة وشارة القديس جورج وميداليات الشجاعة.وكانت قد أعلنت قالت وزارة الدفاع، في وقت سابق، أن وحدات من مجموعة "فوستوك" ألحقت هزيمة بالقوات الأوكرانية في مناطق فودياني وبريفولنوي وأوغليدار على محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الدفاع-الروسية-إسقاط-18-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-دونباس-وخيرسون--1074265308.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: شويغو يتفقد تجمعا للقوات الروسية جنوبي دونيتسك
07:15 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 07:44 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تجمع القوات الروسية "فوستوك"، جنوبي دونيتسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وزار شويغو نقطة المراقبة الأمامية لإحدى التشكيلات، حيث استمع إلى تقرير القائد العقيد رستم مرادوف وضباط القيادة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة: "في إطار العمل، أولى وزير الدفاع عناية خاصة لتنظيم الدعم الشامل لقوات المجموعة، بما في ذلك شروط النشر الآمن للأفراد، وكذلك عمل الوحدات الطبية والوحدات الخلفية".
بالإضافة إلى ذلك، شكر شويغو العسكريين الذين يؤدون المهام على هذا المحور لتفانيهم وبطولاتهم وقدم جوائز رسمية: وسام الشجاعة وشارة القديس جورج وميداليات الشجاعة.
وكانت قد أعلنت قالت وزارة الدفاع، في وقت سابق، أن وحدات من مجموعة "فوستوك" ألحقت هزيمة بالقوات الأوكرانية في مناطق فودياني وبريفولنوي وأوغليدار على محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه.