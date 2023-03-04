عربي
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230304/الدفاع-الروسية-شويغو-يتفقد-تجمعا-للقوات-الروسية-جنوبي-دونيتسك-1074291391.html
الدفاع الروسية: شويغو يتفقد تجمعا للقوات الروسية جنوبي دونيتسك
الدفاع الروسية: شويغو يتفقد تجمعا للقوات الروسية جنوبي دونيتسك
تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تجمع القوات الروسية "فوستوك"، جنوبي دونيتسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T07:15+0000
2023-03-04T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066789346_0:10:1043:597_1920x0_80_0_0_7f0868f154ee8d794120e0e66e55d552.jpg
وزار شويغو نقطة المراقبة الأمامية لإحدى التشكيلات، حيث استمع إلى تقرير القائد العقيد رستم مرادوف وضباط القيادة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.بالإضافة إلى ذلك، شكر شويغو العسكريين الذين يؤدون المهام على هذا المحور لتفانيهم وبطولاتهم وقدم جوائز رسمية: وسام الشجاعة وشارة القديس جورج وميداليات الشجاعة.وكانت قد أعلنت قالت وزارة الدفاع، في وقت سابق، أن وحدات من مجموعة "فوستوك" ألحقت هزيمة بالقوات الأوكرانية في مناطق فودياني وبريفولنوي وأوغليدار على محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الدفاع-الروسية-إسقاط-18-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-دونباس-وخيرسون--1074265308.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066789346_149:0:1006:643_1920x0_80_0_0_540c951683835f5bb05c2d1bb0a9d54c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية: شويغو يتفقد تجمعا للقوات الروسية جنوبي دونيتسك

07:15 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 07:44 GMT 04.03.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تجمع القوات الروسية "فوستوك"، جنوبي دونيتسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وزار شويغو نقطة المراقبة الأمامية لإحدى التشكيلات، حيث استمع إلى تقرير القائد العقيد رستم مرادوف وضباط القيادة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة: "في إطار العمل، أولى وزير الدفاع عناية خاصة لتنظيم الدعم الشامل لقوات المجموعة، بما في ذلك شروط النشر الآمن للأفراد، وكذلك عمل الوحدات الطبية والوحدات الخلفية".
عناصر من شركة فاغنر العسكرية الخاصة على خطوط التماس في دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق دونباس وخيرسون
أمس, 12:17 GMT
بالإضافة إلى ذلك، شكر شويغو العسكريين الذين يؤدون المهام على هذا المحور لتفانيهم وبطولاتهم وقدم جوائز رسمية: وسام الشجاعة وشارة القديس جورج وميداليات الشجاعة.
وكانت قد أعلنت قالت وزارة الدفاع، في وقت سابق، أن وحدات من مجموعة "فوستوك" ألحقت هزيمة بالقوات الأوكرانية في مناطق فودياني وبريفولنوي وأوغليدار على محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала