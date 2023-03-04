عربي
https://sputnikarabic.ae/20230304/الرئيس-العراقي-الصراعات-في-منطقتنا-أقل-بكثير-من-غيرها-1074329563.html
الرئيس العراقي: الصراعات في منطقتنا أقل بكثير من غيرها
الرئيس العراقي: الصراعات في منطقتنا أقل بكثير من غيرها
اعتبر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الصراعات في المنطقة أقل بكثير من المناطق الأخرى. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T21:24+0000
2023-03-04T21:26+0000
العراق
العالم العربي
الأخبار
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069141794_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_d64f2007c977a354622fa70a631b34dd.jpg
ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن رشيد قوله إن: "الصراعات الموجودة في منطقتنا أقل بكثير من المناطق الأخرى".وقال الرئيس العراقي إن حل الصراعات يكون عبر تنسيق التعاون والتفاهم بين الأطراف الدولية.وشدد على أن الحروب أو الصراعات الدموية وحتى الصراعات الخلافية الكبيرة لا تقود إلى نتائج إيجابية.وأضاف أن الحل الوحيد يتمثل في تحقيق الاستقرار الأمن والبدء في التنسيق "والتعاون فيما بيننا".ورأى رشيد أن الحوارات ضرورية للغاية لفهم المشاكل وأيضا لتقديم الحلول لهذه المشكلات.وشدد على ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار والشروع في الحوار، ليس فقط من أجل الحوار ولكن للوصول إلى نتائج إيجابية لحل المشاكل.
https://sputnikarabic.ae/20230304/كركوك-العراقية-تضع-خطة-مستقبلية-لمعالجة-شح-المياه-1074310741.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069141794_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_30bfffd1a35a4be1b4d8833315a18c14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, العالم العربي, الأخبار, أخبار العراق اليوم
العراق, العالم العربي, الأخبار, أخبار العراق اليوم

الرئيس العراقي: الصراعات في منطقتنا أقل بكثير من غيرها

21:24 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 21:26 GMT 04.03.2023)
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبرTelegram
اعتبر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الصراعات في المنطقة أقل بكثير من المناطق الأخرى.
ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن رشيد قوله إن: "الصراعات الموجودة في منطقتنا أقل بكثير من المناطق الأخرى".
المياه الملوثة من نهر الفرات، المصدر الرئيسي للشرب والري، في محافظة الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
كركوك العراقية تضع خطة مستقبلية لمعالجة شح المياه
13:22 GMT
وقال الرئيس العراقي إن حل الصراعات يكون عبر تنسيق التعاون والتفاهم بين الأطراف الدولية.
وشدد على أن الحروب أو الصراعات الدموية وحتى الصراعات الخلافية الكبيرة لا تقود إلى نتائج إيجابية.
وأضاف أن الحل الوحيد يتمثل في تحقيق الاستقرار الأمن والبدء في التنسيق "والتعاون فيما بيننا".
ورأى رشيد أن الحوارات ضرورية للغاية لفهم المشاكل وأيضا لتقديم الحلول لهذه المشكلات.
وشدد على ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار والشروع في الحوار، ليس فقط من أجل الحوار ولكن للوصول إلى نتائج إيجابية لحل المشاكل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала