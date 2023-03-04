https://sputnikarabic.ae/20230304/الرئيس-العراقي-الصراعات-في-منطقتنا-أقل-بكثير-من-غيرها-1074329563.html
الرئيس العراقي: الصراعات في منطقتنا أقل بكثير من غيرها
الرئيس العراقي: الصراعات في منطقتنا أقل بكثير من غيرها
اعتبر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الصراعات في المنطقة أقل بكثير من المناطق الأخرى. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T21:24+0000
2023-03-04T21:24+0000
2023-03-04T21:26+0000
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ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن رشيد قوله إن: "الصراعات الموجودة في منطقتنا أقل بكثير من المناطق الأخرى".وقال الرئيس العراقي إن حل الصراعات يكون عبر تنسيق التعاون والتفاهم بين الأطراف الدولية.وشدد على أن الحروب أو الصراعات الدموية وحتى الصراعات الخلافية الكبيرة لا تقود إلى نتائج إيجابية.وأضاف أن الحل الوحيد يتمثل في تحقيق الاستقرار الأمن والبدء في التنسيق "والتعاون فيما بيننا".ورأى رشيد أن الحوارات ضرورية للغاية لفهم المشاكل وأيضا لتقديم الحلول لهذه المشكلات.وشدد على ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار والشروع في الحوار، ليس فقط من أجل الحوار ولكن للوصول إلى نتائج إيجابية لحل المشاكل.
https://sputnikarabic.ae/20230304/كركوك-العراقية-تضع-خطة-مستقبلية-لمعالجة-شح-المياه-1074310741.html
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العراق, العالم العربي, الأخبار, أخبار العراق اليوم
العراق, العالم العربي, الأخبار, أخبار العراق اليوم
الرئيس العراقي: الصراعات في منطقتنا أقل بكثير من غيرها
21:24 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 21:26 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
اعتبر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الصراعات في المنطقة أقل بكثير من المناطق الأخرى.
ونقلت وكالة الانباء العراقية
الرسمية عن رشيد قوله إن: "الصراعات الموجودة في منطقتنا أقل بكثير من المناطق الأخرى".
وقال الرئيس العراقي
إن حل الصراعات يكون عبر تنسيق التعاون والتفاهم بين الأطراف الدولية.
وشدد على أن الحروب أو الصراعات الدموية وحتى الصراعات الخلافية الكبيرة لا تقود إلى نتائج إيجابية.
وأضاف أن الحل الوحيد يتمثل في تحقيق الاستقرار الأمن والبدء في التنسيق "والتعاون فيما بيننا".
ورأى رشيد أن الحوارات ضرورية للغاية لفهم المشاكل وأيضا لتقديم الحلول لهذه المشكلات.
وشدد على ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار
والشروع في الحوار، ليس فقط من أجل الحوار ولكن للوصول إلى نتائج إيجابية لحل المشاكل.