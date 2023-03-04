https://sputnikarabic.ae/20230304/العثور-على-أول-دليل-لركوب-الخيل-منذ-5000-عام-صور-وفيديو-1074313315.html

العثور على أول دليل لركوب الخيل منذ 5000 عام... صور وفيديو

العثور على أول دليل لركوب الخيل منذ 5000 عام... صور وفيديو

اكتشف علماء الآثار أوائل راكبي الخيل في العالم أثناء دراسة بقايا الهياكل العظمية التي تم العثور عليها تحت تلال الدفن التي يبلغ عمرها 5000 عام في أوروبا وآسيا. 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T14:27+0000

2023-03-04T14:27+0000

2023-03-04T14:27+0000

مجتمع

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وذكرت مجلة "لايف ساينس" العلمية أن الدراجين القدامى كانوا جزءا مما يسمى بحضارة اليمنايا، وهي مجموعات من الأشخاص شبه الرحل الذين اجتاحوا أوروبا وغرب آسيا، وجلبوا معهم اللغات الهندية الأوروبية.ونوّهت المجلة أن النتائج تعزز الفرضية القائلة بأن الحصان لعب دورا أساسيا في توسيع هذه المجموعة، وبالتالي في انتشار اللغة الهندية الأوروبية.وبيّنت المجلة أن الباحثيين قاموا بتحليل أكثر من 217 من بقايا هيكل عظمي من سهوب بونتيك، وهي منطقة جغرافية تمتد تقريبًا من بلغاريا إلى كازاخستان.وبحسب المجلة، تظهر بقايا الهياكل العظمية للخيول التي يبلغ عمرها 5000 عام تآكلًا على أسنانها يمكن أن يكون ناتجًا عن اللجام.قام عالم الآثار مارتن تراوتمان من جامعة "هلسنكي" في فنلندا وزملاؤه بجمع بيانات عن ست سمات تشخيصية للهيكل العظمي، والتي أُطلق عليها اسم "متلازمة الفروسية".وقال تراوتمان: "بما أن العظم نسيج حي، فإنه يستجيب للضغوط الموضوعة عليه، ويمكن أن يتسبب ركوب الخيل المستمر في حدوث صدمة وانحطاط العمود الفقري، ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تغيرات أكثر دقة في عظام الساق والورك حيث يتكيف جسم الإنسان مع الركوب المنتظم".ركز الباحثون على الهياكل العظمية البشرية، التي يسهل الحفاظ عليها أكثر من عظام الخيول في مواقع الدفن والمتاحف، وحددوا خمسة فرسان محتملة تنتمي إلى أناس من العصر البرونزي يُطلق عليهم اليمنايا، عاشوا منذ حوالي 4500 إلى 5000 عام، بحسب مجلة "livescience" العلمية.قال الباحثون: "توفر النتائج التي توصلنا إليها حجة قوية مفادها أن ركوب الخيل كان بالفعل نشاطا شائعا لبعض أفراد اليمنايا.

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