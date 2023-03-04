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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230304/القوات-الروسية-تقضي-على-أكثر-من-70-جنديا-أوكرانيا-على-محور-خيرسون-1074299575.html
القوات الروسية تقضي على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون
القوات الروسية تقضي على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا ونظام مدفعي أمريكي ومدفع هاوتزر على محور خيرسون في يوم واحد. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T10:32+0000
2023-03-04T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على محور خيرسون، تم القضاء على أكثر من 70 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 20 مركبة ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز M777 ومدفع هاوتزر D-30 في يوم واحد".وأضافت أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا ودبابة ومدفعين هاوتزر على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.كما أكدت أن الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية لمجموعة "فوستوك" ضربت القوات الأوكرانية في مناطق فوديان وفوليدار ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكرت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" و11 طائرة مسيرة و12 قذيفة من راجمة "هيمارس" بالقرب من قرية نوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-الروسية-تعلن-إجراء-تدريب-دفاع-جوي-غربي-روسيا-ضد-هدف-افتراضي--1074129140.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تقضي على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون

10:32 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 10:48 GMT 04.03.2023)
© Sputnik . Dan Levyمقاتل من إحدى وحدات الحماية الشعبية في دونباس
مقاتل من إحدى وحدات الحماية الشعبية في دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© Sputnik . Dan Levy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا ونظام مدفعي أمريكي ومدفع هاوتزر على محور خيرسون في يوم واحد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على محور خيرسون، تم القضاء على أكثر من 70 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 20 مركبة ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز M777 ومدفع هاوتزر D-30 في يوم واحد".
وأضافت أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا ودبابة ومدفعين هاوتزر على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.
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كما أكدت أن الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية لمجموعة "فوستوك" ضربت القوات الأوكرانية في مناطق فوديان وفوليدار ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" و11 طائرة مسيرة و12 قذيفة من راجمة "هيمارس" بالقرب من قرية نوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMT
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