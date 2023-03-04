https://sputnikarabic.ae/20230304/اليمن-10-قتلى-وجرحى-اثر-مواجهات-بين-القوات-المشتركة-وأنصار-الله-بالضالع-1074289766.html
اليمن.. 10 قتلى وجرحى اثر مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" بالضالع
اليمن.. 10 قتلى وجرحى اثر مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" بالضالع
قُتل وأصيب 10 أشخاص، أمس الجمعة، إثر مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الضالع وسط اليمن. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T04:47+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن مواجهات اندلعت بين القوات المشتركة وجماعة "أنصار الله" في قطاع بتار شمال غربي الضالع، تخللها قصف متبادل بالمدفعية، أسفرت عن مقتل جندي واثنين آخرين من "أنصار الله" فيما أصيب 7 من الطرفين.ويشهد اليمن تهدئة هشة بين أطراف الصراع، منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وأعلنت "أنصار الله"، مطلع أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230304/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-بتنفيذ-11-هجوما-جويا-على-الحديدة-1074289368.html
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أنصار الله, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني, الحرب على اليمن
أنصار الله, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني, الحرب على اليمن
اليمن.. 10 قتلى وجرحى اثر مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" بالضالع
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قُتل وأصيب 10 أشخاص، أمس الجمعة، إثر مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الضالع وسط اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن مواجهات اندلعت بين القوات المشتركة
وجماعة "أنصار الله" في قطاع بتار شمال غربي الضالع، تخللها قصف متبادل بالمدفعية، أسفرت عن مقتل جندي واثنين آخرين من "أنصار الله" فيما أصيب 7 من الطرفين.
وذكر المتحدث للوكالة، أن القتال يأتي عقب تعزيز جماعة "أنصار الله" مواقعها الأمامية شمال محافظة الضالع بمقاتلين ومعدات عسكرية.
ويشهد اليمن تهدئة هشة بين أطراف الصراع، منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
هانس غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وأعلنت "أنصار الله"، مطلع أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.