https://sputnikarabic.ae/20230304/جعجع-سيأتي-وقت-يكشف-فيه-عن-منفذ-تفجير-كنيسة-سيدة-النجاة-1074328126.html

جعجع: سيأتي وقت يكشف فيه عن منفذ تفجير كنيسة سيدة النجاة

جعجع: سيأتي وقت يكشف فيه عن منفذ تفجير كنيسة سيدة النجاة

وصف رئيس حزب "القوات اللّبنانيّة" سمير جعجع، تفجير كنيسة سيدة النجاة بأنه جريمة "كبيرة جدا"، معتبرا أن السلطات آنذاك حاولت إلقاء التهمة على حزبه بهدف التخلص... 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T20:38+0000

2023-03-04T20:38+0000

2023-03-04T20:38+0000

سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية"

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جاء هذا في كلمة له خلال قدّاس إلهي أقامته منطقة كسروان في الذكرى التاسعة والعشرين للتفجير، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقال جعجع إن حزبه سوف يتوقف عند هذه الذّكرى كل عام حتى بعد مرور 290 عاما.وأضاف أن التفجير: "جريمة كبيرة جدا، ومن الجرائم القليلة الّتي حصلت في هذا الحجم والشّكل والنّوعيّة في لبنان".وأوضح زعيم حزب القوات اللبنانية أنه في هذا التفجير "قتل أناس أبرياء في فترة الصّوم، كانوا يصلّون في كنيسة؛ من قبل من كان يتوجّب عليه حمايتهم".وأكد أنه من غير الممكن أن ينسى حزبه مقتل 11 لبنانيا في هذا التفجير وما زال أهلهم يتألّمون إلى حتى الآن.كما أشار جعجع إلى سقوط عشرات الجرحى والدّمار الّذي شهدته الكنيسة ومحيطها جراء التفجير.واعتبر أن الجانب الأكثر ألما في هذا الحادث هو أنّ السّلطة الّتي من واجبها حماية المواطنين والسّعي لإظهار الحقيقة، كانت أول من جهّل المنفذ وألقى بالتهمة على حزبه "بغية التّخلّص منه".وأكد أنه سيأتي الوقت الذي يثبت فيه بالأرقام والدلائل من هو الفاعل "ومن كلفت السلطة لتنفيذ هذه الجريمة".

https://sputnikarabic.ae/20221130/جعجع-الحوار-مع-حزب-الله-مضيعة-للوقت-1070698710.html

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سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية", أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار