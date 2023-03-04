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https://sputnikarabic.ae/20230304/جعجع-سيأتي-وقت-يكشف-فيه-عن-منفذ-تفجير-كنيسة-سيدة-النجاة-1074328126.html
جعجع: سيأتي وقت يكشف فيه عن منفذ تفجير كنيسة سيدة النجاة
جعجع: سيأتي وقت يكشف فيه عن منفذ تفجير كنيسة سيدة النجاة
وصف رئيس حزب "القوات اللّبنانيّة" سمير جعجع، تفجير كنيسة سيدة النجاة بأنه جريمة "كبيرة جدا"، معتبرا أن السلطات آنذاك حاولت إلقاء التهمة على حزبه بهدف التخلص... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T20:38+0000
2023-03-04T20:38+0000
سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية"
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جاء هذا في كلمة له خلال قدّاس إلهي أقامته منطقة كسروان في الذكرى التاسعة والعشرين للتفجير، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقال جعجع إن حزبه سوف يتوقف عند هذه الذّكرى كل عام حتى بعد مرور 290 عاما.وأضاف أن التفجير: "جريمة كبيرة جدا، ومن الجرائم القليلة الّتي حصلت في هذا الحجم والشّكل والنّوعيّة في لبنان".وأوضح زعيم حزب القوات اللبنانية أنه في هذا التفجير "قتل أناس أبرياء في فترة الصّوم، كانوا يصلّون في كنيسة؛ من قبل من كان يتوجّب عليه حمايتهم".وأكد أنه من غير الممكن أن ينسى حزبه مقتل 11 لبنانيا في هذا التفجير وما زال أهلهم يتألّمون إلى حتى الآن.كما أشار جعجع إلى سقوط عشرات الجرحى والدّمار الّذي شهدته الكنيسة ومحيطها جراء التفجير.واعتبر أن الجانب الأكثر ألما في هذا الحادث هو أنّ السّلطة الّتي من واجبها حماية المواطنين والسّعي لإظهار الحقيقة، كانت أول من جهّل المنفذ وألقى بالتهمة على حزبه "بغية التّخلّص منه".وأكد أنه سيأتي الوقت الذي يثبت فيه بالأرقام والدلائل من هو الفاعل "ومن كلفت السلطة لتنفيذ هذه الجريمة".
https://sputnikarabic.ae/20221130/جعجع-الحوار-مع-حزب-الله-مضيعة-للوقت-1070698710.html
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سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية", أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية", أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار

جعجع: سيأتي وقت يكشف فيه عن منفذ تفجير كنيسة سيدة النجاة

20:38 GMT 04.03.2023
© AFP 2023سمير جعجع
سمير جعجع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AFP 2023
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وصف رئيس حزب "القوات اللّبنانيّة" سمير جعجع، تفجير كنيسة سيدة النجاة بأنه جريمة "كبيرة جدا"، معتبرا أن السلطات آنذاك حاولت إلقاء التهمة على حزبه بهدف التخلص منه.
جاء هذا في كلمة له خلال قدّاس إلهي أقامته منطقة كسروان في الذكرى التاسعة والعشرين للتفجير، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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وقال جعجع إن حزبه سوف يتوقف عند هذه الذّكرى كل عام حتى بعد مرور 290 عاما.
وأضاف أن التفجير: "جريمة كبيرة جدا، ومن الجرائم القليلة الّتي حصلت في هذا الحجم والشّكل والنّوعيّة في لبنان".
وأوضح زعيم حزب القوات اللبنانية أنه في هذا التفجير "قتل أناس أبرياء في فترة الصّوم، كانوا يصلّون في كنيسة؛ من قبل من كان يتوجّب عليه حمايتهم".
وأكد أنه من غير الممكن أن ينسى حزبه مقتل 11 لبنانيا في هذا التفجير وما زال أهلهم يتألّمون إلى حتى الآن.
كما أشار جعجع إلى سقوط عشرات الجرحى والدّمار الّذي شهدته الكنيسة ومحيطها جراء التفجير.
واعتبر أن الجانب الأكثر ألما في هذا الحادث هو أنّ السّلطة الّتي من واجبها حماية المواطنين والسّعي لإظهار الحقيقة، كانت أول من جهّل المنفذ وألقى بالتهمة على حزبه "بغية التّخلّص منه".
وأكد أنه سيأتي الوقت الذي يثبت فيه بالأرقام والدلائل من هو الفاعل "ومن كلفت السلطة لتنفيذ هذه الجريمة".
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