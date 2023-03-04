https://sputnikarabic.ae/20230304/خبير-عسكري-كشف-منطقة-محصنة-جديدة-للجيش-الأوكراني-في-شمال-غرب-أرتيوموفسك-1074290238.html
خبير عسكري: كشف منطقة محصنة جديدة للجيش الأوكراني في شمال غرب أرتيوموفسك
خبير عسكري: كشف منطقة محصنة جديدة للجيش الأوكراني في شمال غرب أرتيوموفسك
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروشكو، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم تحديد منطقة محصنة جديدة شمال غربي أرتيوموفسك (باخموت) في قرية مينكوفكا، تسيطر... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T05:41+0000
2023-03-04T05:41+0000
2023-03-04T06:08+0000
العالم
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لوغانسك - سبوتنيك. وكان مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوزين، قد أعلن أن مقاتلي المجموعة عمليا حاصروا أرتيوموفسك.وكان عسكري أوكراني قد قال، يوم الثلاثاء الماضي، لقناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية إن الوضع في أرتيوموفسك، أسوأ بكثير لكييف على جميع المحاور، مما يُعلن عنه رسميًا. كما ذكرت "بلومبرغ"، يوم الثلاثاء، أن سيطرة القوات الروسية على أرتيوموفسك ستكون خطوة نحو تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية بأكملها.وفي وقت سابق من يوم الجمعة، صرح قائد في القوات الأوكرانية، بأن وحدته تلقت أمرًا من القيادة بمغادرة أرتيوموفسك على الفور.وتقع أرتيوموفسك ( باخموت)، التي تدور من أجلها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا، وهي مركز لوجستي هام لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الجيش-الأوكراني-يستهدف-البنية-التحتية-لمدينة--أرتيوموفسك-1074263796.html
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العالم
خبير عسكري: كشف منطقة محصنة جديدة للجيش الأوكراني في شمال غرب أرتيوموفسك
05:41 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 06:08 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروشكو، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم تحديد منطقة محصنة جديدة شمال غربي أرتيوموفسك (باخموت) في قرية مينكوفكا، تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
لوغانسك - سبوتنيك. وكان مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوزين، قد أعلن أن مقاتلي المجموعة عمليا حاصروا أرتيوموفسك.
وقال ماروشكو نقلا عن مصادره الخاصة، إن "أدوات الاستطلاع كشفت في منطقة بلدة مينكوفكا، عددا من الخنادق ونقاط إطلاق النار للعدو. ويوجد آليات مدرعة ومدفعية في مواقعها. وفي السابق لم يكن هناك تجمعات من القوى الحية والمعدات من القوات المسلحة".
وكان عسكري أوكراني قد قال، يوم الثلاثاء الماضي، لقناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية إن الوضع في أرتيوموفسك، أسوأ بكثير لكييف على جميع المحاور، مما يُعلن عنه رسميًا. كما ذكرت "بلومبرغ"، يوم الثلاثاء، أن سيطرة القوات الروسية على أرتيوموفسك ستكون خطوة نحو تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية بأكملها.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، صرح قائد في القوات الأوكرانية، بأن وحدته تلقت أمرًا من القيادة بمغادرة أرتيوموفسك على الفور.
وتقع أرتيوموفسك ( باخموت)، التي تدور من أجلها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا، وهي مركز لوجستي هام لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.