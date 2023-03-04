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https://sputnikarabic.ae/20230304/رئيس-وزراء-لاتفيا-توريد-طائرات-مقاتلة-إلى-أوكرانيا-مسألة-وقت-1074326344.html
رئيس وزراء لاتفيا: توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا "مسألة وقت"
رئيس وزراء لاتفيا: توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا "مسألة وقت"
صرّح رئيس وزراء لاتفيا أرتورز كريغانيس كارينش، اليوم السبت، أن توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا من قبل الغرب هي "مسألة وقت". 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T19:15+0000
2023-03-04T19:15+0000
روسيا
العالم
لاتفيا
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وأضاف: "إذا كانت أوكرانيا بحاجة إلى طائرات مقاتلة، فيجب أن تحصل عليها، وإن لاتفيا كانت ستسلم دبابات وطائرات مقاتلة إلى كييف لو كانت بحوزتها.وتابع: "يجب أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي إذا تم استيفاء جميع شروط الانضمام، ويجب أن تبدأ المفاوضات حول هذه القضية في أقرب وقت ممكن حتى أثناء المعارك، وأن تصبح أيضا عضوا في الناتو".وأرسلت روسيا، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدفها "حماية الناس الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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روسيا, العالم, لاتفيا
روسيا, العالم, لاتفيا

رئيس وزراء لاتفيا: توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا "مسألة وقت"

19:15 GMT 04.03.2023
© Sputnik . Sergey Melkonov /  / الانتقال إلى بنك الصورلاتفيا
لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© Sputnik . Sergey Melkonov /
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صرّح رئيس وزراء لاتفيا أرتورز كريغانيس كارينش، اليوم السبت، أن توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا من قبل الغرب هي "مسألة وقت".
وقال كارينش في مقابلة مع مجلة "شبيغل": "إن توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا هي "مسألة وقت"، ولا أفهم لماذا لا يجب على الغرب تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة".
وأضاف: "إذا كانت أوكرانيا بحاجة إلى طائرات مقاتلة، فيجب أن تحصل عليها، وإن لاتفيا كانت ستسلم دبابات وطائرات مقاتلة إلى كييف لو كانت بحوزتها.
وتابع: "يجب أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي إذا تم استيفاء جميع شروط الانضمام، ويجب أن تبدأ المفاوضات حول هذه القضية في أقرب وقت ممكن حتى أثناء المعارك، وأن تصبح أيضا عضوا في الناتو".
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وأرسلت روسيا، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.
بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدفها "حماية الناس الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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