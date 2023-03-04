https://sputnikarabic.ae/20230304/زلزال-يضرب-الحدود-التركية-السورية-1074289926.html
زلزال يضرب الحدود التركية السورية
زلزال يضرب الحدود التركية السورية
تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجة بالقرب من الحدود بين تركيا وسوريا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T05:30+0000
2023-03-04T05:30+0000
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تم تسجيل الزلزال، اليوم السبت الساعة 03:03 (06:03 بتوقيت موسكو). يقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا شمال شرقي مدينة أنطاكيا التركية، ويتركز على عمق 10 كيلومترات.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا، الشهر الماضي، في تعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230303/البنك-الدولي-خسائر-سوريا-من-الزلزال-المدمر-تقدر-بنحو-5-مليارات-دولار-1074287773.html
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زلزال يضرب الحدود التركية السورية
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تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجة بالقرب من الحدود بين تركيا وسوريا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
تم تسجيل الزلزال، اليوم السبت الساعة 03:03 (06:03 بتوقيت موسكو). يقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا شمال شرقي مدينة أنطاكيا التركية، ويتركز على عمق 10 كيلومترات.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
، الشهر الماضي، في تعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.