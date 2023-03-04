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https://sputnikarabic.ae/20230304/زلزال-يضرب-الحدود-التركية-السورية-1074289926.html
زلزال يضرب الحدود التركية السورية
زلزال يضرب الحدود التركية السورية
تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجة بالقرب من الحدود بين تركيا وسوريا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
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تم تسجيل الزلزال، اليوم السبت الساعة 03:03 (06:03 بتوقيت موسكو). يقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا شمال شرقي مدينة أنطاكيا التركية، ويتركز على عمق 10 كيلومترات.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا، الشهر الماضي، في تعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230303/البنك-الدولي-خسائر-سوريا-من-الزلزال-المدمر-تقدر-بنحو-5-مليارات-دولار-1074287773.html
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العالم, العالم العربي
العالم, العالم العربي

زلزال يضرب الحدود التركية السورية

05:30 GMT 04.03.2023
© AP Photo / Bernat Armangueمنظر لقاعة فندق دمر خلال زلزال ضرب أنطاكيا، جنوب شرق تركيا، يوم 13 فبراير 2023.
منظر لقاعة فندق دمر خلال زلزال ضرب أنطاكيا، جنوب شرق تركيا، يوم 13 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
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تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجة بالقرب من الحدود بين تركيا وسوريا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
تم تسجيل الزلزال، اليوم السبت الساعة 03:03 (06:03 بتوقيت موسكو). يقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا شمال شرقي مدينة أنطاكيا التركية، ويتركز على عمق 10 كيلومترات.
صورة جوية تظهر مبان منهارة في أعقاب الزلزال المدمر في قرية الأتارب في محافظة حلب شمال غرب سوريا، في 14 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
البنك الدولي: خسائر سوريا من الزلزال المدمر تقدر بنحو 5 مليارات دولار
أمس, 21:38 GMT
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا، الشهر الماضي، في تعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
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