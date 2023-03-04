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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230304/شويغو-يبحث-استمرار-إمداد-قوات-العملية-الخاصة-بالأسلحة-والذخيرة--1074318508.html
شويغو يبحث استمرار إمداد قوات العملية الخاصة بالأسلحة والذخيرة
شويغو يبحث استمرار إمداد قوات العملية الخاصة بالأسلحة والذخيرة
بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، خلال اجتماع مع نوابه في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، تنظيم استمرار إمداد قوات العملية العسكرية الخاصة... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T15:32+0000
2023-03-04T16:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "استمع وزير دفاع روسيا الاتحادية، سيرغي شويغو، في إطار عمله في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، إلى نواب وزير الدفاع بشأن تنظيم استمرار إمداد القوات بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة".وشكر شويغو العسكريين الذين يؤدون المهام على هذا المحور لتفانيهم وبطولاتهم وقدم جوائز رسمية: وسام الشجاعة وشارة القديس جورج وميداليات الشجاعة.وفي وقت سابق من اليوم، تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مجموعة القوات الروسية "فوستوك"، جنوبي دونيتسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وزار شويغو نقطة المراقبة الأمامية لإحدى التشكيلات، حيث استمع إلى تقرير القائد العقيد رستم مرادوف وضباط القيادة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230304/الدفاع-الروسية-شويغو-يتفقد-تجمعا-للقوات-الروسية-جنوبي-دونيتسك-1074291391.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

شويغو يبحث استمرار إمداد قوات العملية الخاصة بالأسلحة والذخيرة

15:32 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 16:04 GMT 04.03.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، خلال اجتماع مع نوابه في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، تنظيم استمرار إمداد قوات العملية العسكرية الخاصة بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "استمع وزير دفاع روسيا الاتحادية، سيرغي شويغو، في إطار عمله في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، إلى نواب وزير الدفاع بشأن تنظيم استمرار إمداد القوات بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة".
وأضاف البيان: "أولى سيرغي شويغو اهتمامًا خاصًا لتنظيم التدريب القتالي للوحدات الاحتياطية، والعمل العسكري السياسي وأنواع أخرى من الدعم الشامل للقوات".
وشكر شويغو العسكريين الذين يؤدون المهام على هذا المحور لتفانيهم وبطولاتهم وقدم جوائز رسمية: وسام الشجاعة وشارة القديس جورج وميداليات الشجاعة.

وقال: "أهنئكم من أعماق قلبي! ونتطلع إلى مآثر وإنجازات جديدة منكم".

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يتفقد تجمعا للقوات الروسية جنوبي دونيتسك... فيديو
07:15 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مجموعة القوات الروسية "فوستوك"، جنوبي دونيتسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وزار شويغو نقطة المراقبة الأمامية لإحدى التشكيلات، حيث استمع إلى تقرير القائد العقيد رستم مرادوف وضباط القيادة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT
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