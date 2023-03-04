https://sputnikarabic.ae/20230304/طائرة-إسرائيلية-تهبط-إضراريا-في-تل-أبيب-بعد-إقلاعها-إلى-طوكيو-1074329977.html

طائرة إسرائيلية تهبط إضراريا في تل أبيب بعد إقلاعها إلى طوكيو

طائرة إسرائيلية تهبط إضراريا في تل أبيب بعد إقلاعها إلى طوكيو

عادت طائرة ركاب إسرائيلية أقلعت قبل أقل من ساعة تجاه طوكيو إلى مطار بن غوريون في تل أبيب حيث نفذت هبوطا اضطراريا بعد تعرضها لعطل. 04.03.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت القناة "14" الإسرائيلية: "هبطت طائرة تابعة لشركة إل عال كانت في طريقها إلى طوكيو اضطرارياً الليلة. كان على متن الطائرة 230 راكبا".وأضافت "بعد الإقلاع، أبلغ الطاقم عن عيب في القلابات (السطح المفصلي المثبت في حافة جناح طائرة ثابتة الجناح) واضطرت الطائرة للعودة إلى إسرائيل. مرت دقائق متوترة للعديد من فرق الإنقاذ التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث لتأمين الهبوط".وقالت المتحدثة باسم سلطة المطارات الإسرائيلية في بيان: "تم إعلان الطوارئ من الدرجة 2 على الرحلة LY091 التي أقلعت من تل أبيب في الساعة 21:47 متجهة إلى طوكيو. كان على متن طائرة بوينج 789، 230 شخصا. وتستعد فرق الطوارئ في المطار لاستقبال الطائرة".من جانبها قالت شركة "إل عال" في بيان: "أقلعت الرحلة 091 وبسبب عطل في القلابات بعد الإقلاع، ستعود الطائرة لتهبط في تل أبيب في الدقائق القليلة القادمة".وأضافت: "بعد تفريغ الوقود فوق البحر، ولتقليل وزن الهبوط، ستهبط الرحلة بسرعة أعلى قليلا من المعتاد، لكن دون أي خطر على سلامة الركاب وطاقم الطائرة".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن طائرة "إل عال" حطت بسلام في مطار بن غوريون بتل أبيب.

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