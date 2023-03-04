https://sputnikarabic.ae/20230304/كوريا-الشمالية-تجدد-تعهدها-بتعزيز-ترسانتها-النووية-1074309939.html

كوريا الشمالية تجدد تعهدها بتعزيز ترسانتها النووية

كوريا الشمالية تجدد تعهدها بتعزيز ترسانتها النووية

جددت كوريا الشمالية، اليوم السبت، تعهدها بتعزيز ترسانتها النووية، لافتة إلى أن ردعها النووي سيضمن ‏توازن القوى في المنطقة.‏ 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T13:00+0000

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كما انتقدت وزارة خارجية كوريا الشمالية، أمريكا لتسببها في انهيار أنظمة الحد من التسلح الدولية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقالت الوزارة في تعليق لها، إن "الردع النووي يضمن توازن القوى في المنطقة، وأمنا ماديا قويا لمنع اندلاع حرب جديدة".كما أكدت "خارجية كوريا الشمالية" أنوجاء بيان كوريا الشمالية، في الوقت الذي أعلنت فيه جارتها الجنوبية وأمريكا عن إجرائهما تدريبات عسكرية مشتركة، خلال الشهر الجاري، لتعزيز الموقف الدفاعي للحلفاء.ومن المقرر أن يتم إجراء التدريبات المشتركة، التي يطلق عليها تدريبات "درع الحرية"، في الفترة من 13 إلى 23 مارس/ آذار دون انقطاع، مما يمثّل أطول إصدار على الإطلاق من تمرين مركز القيادة المشترك لمحاكاة الكمبيوتر.وكان رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك - سو، قال في تصريحات متلفزة، أمس الجمعة، إن بلاده ليست بحاجة إلى أسلحة نووية لردع ‏التهديد من كوريا الشمالية.‏وساءت العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية في السنوات الأخيرة، إذ عززت بيونغ يانغ برنامج أسلحتها، وأطلقت عددا قياسيا من الصواريخ في العام الماضي، بما في ذلك صاروخ حلّق فوق اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها كوريا الشمالية ذلك منذ 5 سنوات، مما أثار قلقا دوليا.وردا على ذلك، كثفت أمريكا وحلفائها كوريا الجنوبية واليابان، مناوراتهم العسكرية وتعاونهم، حتى أن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الذي اتخذ موقفا متشددا علنا ضد كوريا الشمالية، أثار احتمال قيام كوريا الجنوبية ببناء ترسانتها النووية الخاصة، قائلا في يناير/ كانون الثاني الماضي إنها قد "تنشر أسلحة نووية تكتيكية أو تمتلك أسلحة نووية خاصة بها".

https://sputnikarabic.ae/20230304/كوريا-الجنوبية-سيئول-ليست-بحاجة-إلى-أسلحة-نووية-لمواجهة-بيونغ-يانغ-1074304985.html

https://sputnikarabic.ae/20230228/قوات-العمليات-الخاصة-في-كوريا-الجنوبية-وأمريكا-تجريان-تدريبات-مشتركة-1074129999.html

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