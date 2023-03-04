https://sputnikarabic.ae/20230304/ليبيا-تشكيل-قوة-مشتركة-بين-الجيش-الليبي-وحكومة-الوحدة-كخطوة-أولى-لحماية-حدود-البلاد-1074310871.html

ليبيا... تشكيل قوة مشتركة بين الجيش الليبي وحكومة الوحدة كخطوة أولى لحماية حدود البلاد

ليبيا... تشكيل قوة مشتركة بين الجيش الليبي وحكومة الوحدة كخطوة أولى لحماية حدود البلاد

أكد رئيس الأركان التابعة لحكومة الوحدة في ليبيا، الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، "المضي قدما لتوحيد... 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T13:31+0000

2023-03-04T13:31+0000

2023-03-04T13:31+0000

أخبار ليبيا اليوم

عبد الحميد الدبيبة

فتحي باشاغا

الولايات المتحدة الأمريكية

إيطاليا

العالم العربي

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ونقلت وسائل إعلام ليبية بيانا لرئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة، جاء فيه "الحداد، والناظوري شاركا في فعاليات مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا والقيادة العسكرية الأمريكية لدى أفريقيا "أفريكوم"، الذي عقد في العاصمة الإيطالية".وأوضح البيان، أن الحداد والناظوري أكدا لقائد القيادة العسكرية للقوات الأمريكية لدى أفريقيا "أفريكوم" الجنرال ميشل لانجلي،"تبني مشروع وطني لاستيعاب الشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة"، مشددين على "وحدة التراب الليبي، والمحافظة على السيادة الوطنية، وحرمة الدم الليبي".من جانبه، عبر لانجلي عن "الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته إلى السلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة، لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي".وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.كما تشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230304/رئيس-حكومة-الوحدة-الليبية-يعلن-استعداده-للتخلي-عن-منصبه-في-حال-طرح-القاعدة-الدستورية-لاستفتاء-شعبي-1074305860.html

https://sputnikarabic.ae/20220724/مصدر-لـسبوتنيك-لجنة-55-تعقد-اجتماعا-في-بنغازي-بحضور-رئيسي-أركان-المنطقتين-الغربية-والشرقية-1065507565.html

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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, فتحي باشاغا, الولايات المتحدة الأمريكية, إيطاليا, العالم العربي