https://sputnikarabic.ae/20230304/مصدر-أمني-سوري-دعم-عسكري-أمريكي-للهجمات-المكثفة-على-القوافل-والمدنيين-في-البادية-1074324215.html

مصدر أمني سوري: دعم عسكري أمريكي للهجمات المكثفة على القوافل والمدنيين في البادية

مصدر أمني سوري: دعم عسكري أمريكي للهجمات المكثفة على القوافل والمدنيين في البادية

قال مصدر أمني سوري، اليوم السبت، إن الجيش الأمريكي يقدم دعما عسكريا لفلول مسلحي "داعش" ولمجموعات مسلحة أخرى للقيام بهجمات على المدنيين الذين يعملون على جمع... 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T18:16+0000

2023-03-04T18:16+0000

2023-03-04T18:22+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/03/1074284519_0:8:1081:616_1920x0_80_0_0_2c7becf96a6f6fe0a62496a70d3f614d.jpg

وأضاف المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك" أن الهجمات التي يشنها مسلحون تحت مسمى "داعش"، والتي صعدت من عملياتها أخيرا ضد المدنيين ورعاة الأغنام في البادية السورية، ومواقع الجيش السوري والقوافل التجارية التي تسلك طريق (حمص- دير الزور) و(حمص- الرقة)، تلقت تدريبات في القاعدة اللاشرعية "التنف"، التي يتخذها الجيش الأمريكي عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي.وكشف المصدر أن العمليات الأخيرة التي شنها هؤلاء المسلحين تحت غطاء "داعش"، تلقت دعما عسكريا ولوجستيا من قاعدة "التنف".حلقة طويلة من الاستهدافوفي حلقة جديدة من الهجمات المتصاعدة التي يشنها "داعش" الإرهابي على المدنيين في المنطقة، فقد قتل شاب وفتاة، صباح اليوم السبت، في منطقة (عقيربات) شرقي محافظة حماة، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" بدراجتهم النارية أثناء عملهم في جمع الكمأة، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك" هناك.وأضاف المراسل: كما فقد الاتصال بمجموعة مدنيين في منطقة "دويزين" التابعة لناحية عقيربات شرق حماة وذلك أثناء عملهم على جمع مادة الكمأة.التنف... معسكر لتفريخ إرهابيين جددالمصدر الأمني واصل حديثه لـ "سبوتنيك" بالقول: "خلال الآونة الأخيرة، كثرت الحوادث الأمنية في بادية حماة كانفجار الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى مهاجمة خلايا نائمة لمدنيين يعملون كرعاة أغنام أو في جمع الكمأة".وألمح المصدر إلى أن القوات الأمريكية جاءت بقيادة جديدة للمسلحين الموالين لها في التنف، بعد تبرء السابقة من الهجمات على المدنيين في المنطقة، وخاصة أن المستهدفين ينتمون إلى قبائل ينتمي إليها المسلحون أنفسهم، وهو أمر محرج في عرف القبائل.وكشف المصدر عن أن المعلومات المتاحة، تشير إلى أن الجيش الأمريكي، بدأ منذ أشهر قليلة بتدريب مجموعات مستقلة يتراوح أعداد أفرادها بين 40 و60 مسلحا، بعضها للالتحاق بجبهات القتال ضد الجيش الروسي في أوكرانيا، وبعضها الآخر لتنفذي عمليات أمنية جنوب سوريا (درعا والسويداء)، إلا أن المجموعات الأخيرة تم تحويلها مؤقتا إلى البادية السورية لتحقيق مجموعة من الأهداف.ويشير المصدر إلى أهداف سياسية أخرى تتطلع المخابرات الأمريكية لتحقيقها، ومنها الضغط على الميدان السوري لتقديم تنازلات لميلشيات حليفة لها شرقي سوريا، إلى جانب إشاعة الإنطباع بأن التفاهمات الإقليمية المحتملة مع تركيا لن تؤدي إلى خفض التصعيد في سوريا، ومن ثم سدّ الطريق أمام أي مطالبات دولية لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا، عبر تكثيف حضور اسم "داعش" في الإعلام، وبالتالي تشريع بقاء قواتها هنا.الجيش الأمريكي... استراتيجية جديدةوأوضح المصدر أن جميع هذه المناطق التي تشهد أحداث أمنية هي مناطق غير آمنة ولم يتم السماح بعودة الأهالي إليها وذلك لخطورتها الأمنية نظرا لوجود مخلفات من تنظيم "داعش" في المنطقة وتكرار هجمات التنظيم على هذه المحاور.وتابع المصدر: أرسل الجيش السوري تعزيزات عسكرية كبيرة للمنطقة، ويعمل على تمشيطها بشكل دوري بحثا عن المسلحين الذين يعتمدون استراتيجية (أضرب وأهرب) باتجاه عمق البادية حيث المناطق التي يغطيها الوجود الأمريكي في منطقة التنف ومحيطها.وتابع المصدر أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، يشن غارات متواترة على مقار محتملة للمسلحين بين باديتي حماة والرقة، وتمكن من تدمير عدة آليات لهم ومنع وصول تعزيزات إليهم من منطقة "التنف" باتجاه باديتي حمص والرقة.عشرات القتلى والمصابينوكانت مصادر عسكرية قالت لـ "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، أن وحدات من الجيش السوري تصدت لهجوم شنّه إرهابيون من "داعش" يستقلون دراجات نارية في بلدة "المسرب" بريف دير الزور الشرقي، قبل أن ينسحبوا إلى عمق البادية بعد اختطاف مجموعة من رعاة الأغنام، مع قطعانهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة".وأول أمس الخميس، قتل 6 مواطنين وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح جراء انفجار الغام من مخلفات تنظيم "داعش" في سيارتهم اثناء ذهابهم للبحث وجمع فطر الكمأة في مناطق البادية السورية في محافظتي دير الزور وحماة، تزامنا مع مقتل 3 سوريين آخرين برصاص داعش أثناء بحثهم عن ثمار الكمأة بريف حماة.كما قتل، يوم الإثنين الماضي، 10 مواطنين، وأصيب 12 آخرون بجروح بانفجار لغمين من مخلفات “داعش” خلال توجههم للبحث عن فطر الكمأة في الأراضي بمحيط منطقة (سلمية) بريف حماة الشرقي.وفي السابع عشر من الشهري الماضي، قال مدير مشفى تدمر الوطني لـ "سبوتنيك" أن "جثامين 53شهيدا، بينهم 46 مدنياً وسبعة عسكريين وصلوا إلى المشفى جراء كمين تعرض له عشرات الأشخاص أثناء قيامهم بجمع الكمأة في بادية شرق السخنة بريف حمص الشرقي".وقبل ذلك بخمسة أيام، أي في الثاني عشر من الشهر الماضي، قتل 4 أشخاص بينهم امرأة، وأصيب 10 آخرون إثر هجوم بالأسلحة الرشاشة نفذه عناصر من تنظيم "داعش" على مجموعة من المواطنين السوريين الذين يجمعون الكمأة في مناطق جنوب مدينة تدمر بريف محافظة حمص السورية.وتختزن مناطق البادية السورية في أرياف محافظات دير الزور وحماة وحمص والرقة انتشاراً كبيراً لفطر الكمأة هذا الموسم نتيجة العواصف الرعدية التي شهدتها المنطقة ما أدى لإنباتها بشكل واسع مع ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى أكثر من 40 ألف ليرة سورية.التنف... زوبعة من الإرهابوتشكل منطقة الـ (55 كم) فضاء صحراويا مفتوحا ومتداخلا مع بوادي حماة وحمص والرقة ودير الزور، شرقي سوريا.وتعد منطقة الـ (55 كم) التي تخضع (لحماية) الطائرات الحربية الأمريكية، مسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، وهي عبارة عن نصف دائرة تتحلق حول قاعدة "التنف" التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية - العراقية - الأردنية)، مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية".

https://sputnikarabic.ae/20230302/داعش-والمفخخات-يحصدان-أرواح-السوريين-الباحثين-عن-الكمأة-في-البادية-1074240738.html

https://sputnikarabic.ae/20230303/داعش-يهاجم-مواقع-للجيش-السوري-ويختطف-رعاة-أغنام-في-البادية-السورية-1074284690.html

https://sputnikarabic.ae/20210227/الكمأة-تحصد-أروح-السوريين-في-البادية-1048229790.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي