https://sputnikarabic.ae/20230304/-المقداد-يبحث-هاتفيا-مع-نظيره-التونسي-رفع-مستوى-العلاقات-بين-البلدين-1074322912.html
المقداد يبحث هاتفيا مع نظيره التونسي رفع مستوى العلاقات بين البلدين
المقداد يبحث هاتفيا مع نظيره التونسي رفع مستوى العلاقات بين البلدين
بحث وزيرا الخارجية، التونسي نبيل عمار والسوري فيصل المقداد، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T17:47+0000
2023-03-04T17:47+0000
2023-03-04T17:47+0000
العالم العربي
تونس
أخبار سوريا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في بيان: "تلقى السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 4 مارس/ آذار 2023، مكالمة هاتفية من نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد، نقل له فيها تحيات وتقدير السيد بشار الأسد، رئيس جمهورية سوريا العربية إلى أخيه سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأثنى المقداد على وقوف تونس مع سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب شمال هذه الدولة الشقيقة".وأضاف البيان: "كما مثلت هذه المحادثة مناسبة جدد فيها الوزيران الرغبة في عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي، ولا سيما من خلال رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين".
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العالم العربي, تونس, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, تونس, أخبار سوريا اليوم
المقداد يبحث هاتفيا مع نظيره التونسي رفع مستوى العلاقات بين البلدين
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بحث وزيرا الخارجية، التونسي نبيل عمار والسوري فيصل المقداد، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.
القاهرة - سبوتنيك. أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في بيان: "تلقى السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 4 مارس/ آذار 2023، مكالمة هاتفية من نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد، نقل له فيها تحيات وتقدير السيد بشار الأسد، رئيس جمهورية سوريا العربية إلى أخيه سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأثنى المقداد على وقوف تونس مع سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب شمال هذه الدولة الشقيقة".
وأضاف البيان: "كما مثلت هذه المحادثة مناسبة جدد فيها الوزيران الرغبة في عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي، ولا سيما من خلال رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين".