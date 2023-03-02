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https://sputnikarabic.ae/20230302/الجيش-المصري-يعلن-استمرار-تقديم-مئات-الأطنان-من-المساعدات-الإغاثية-إلى-سوريا-وتركيا-1074227140.html
الجيش المصري يعلن استمرار تقديم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا
الجيش المصري يعلن استمرار تقديم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا
أعلنت القوات المسلحة المصرية استمرار تقديم المساعدات الإغاثية إلى كل من سوريا وتركيا في إطار الدعم والتضامن المصري مع أبناء الشعبين أعقاب الزلزال المدمر. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T13:17+0000
2023-03-02T13:17+0000
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وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له: "غادرت سفينة إمداد تابعة للأسطول البحرى التجارى المصرى من ميناء العريش البحرى متجهة إلى ميناء اللاذقية بسوريا وميناء ميرسن بجنوب تركيا لتفريغ حمولتها من مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية".وأوضح أن المساعدات مقدمة "من وزارتى الدفاع والتضامن الاجتماعى وبيت الزكاة والصدقات المصرى التابع لمشيخة الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر".وشدد على أنه من المقرر دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.وأعلن البنك الدولي، الأسبوع الماضي، أن خسائر تركيا جراء الزلزال المدمر في السادس من شباط/فبراير الماضي، تجاوزت 34 مليار دولار.وأوضح تقييم سريع للأضرار نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، أن الزلزال المدمر في تركيا "تسبب في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 34.2 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 4% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد خلال عام 2021".وبحسب التقديرات، فإن تكاليف إعادة الإعمار "ستكون أعلى بشكل كبير وربما تكون ضعف هذا المبلغ".وكانت مناطق متفرقة من جنوبي تركيا قد تعرضت لزلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال، بالإضافة إلى مصرع وإصابة عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف، في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230228/تركيا-تعلن-عودة-42-ألف-سوري-لبلادهم-عقب-الزلزال-1074148911.html
https://sputnikarabic.ae/20230227/البنك-الدولي-يقدر-خسائر-تركيا-جراء-الزلزال-المدمر-بأكثر-من-34-مليار-دولار-1074103281.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال
العالم العربي, أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال

الجيش المصري يعلن استمرار تقديم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا

13:17 GMT 02.03.2023
© AFP 2023يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين الأنقاض في سانليورفا التركية، 6 فبراير 2023
يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين الأنقاض في سانليورفا التركية، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023
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أعلنت القوات المسلحة المصرية استمرار تقديم المساعدات الإغاثية إلى كل من سوريا وتركيا في إطار الدعم والتضامن المصري مع أبناء الشعبين أعقاب الزلزال المدمر.
وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له: "غادرت سفينة إمداد تابعة للأسطول البحرى التجارى المصرى من ميناء العريش البحرى متجهة إلى ميناء اللاذقية بسوريا وميناء ميرسن بجنوب تركيا لتفريغ حمولتها من مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية".
وأوضح أن المساعدات مقدمة "من وزارتى الدفاع والتضامن الاجتماعى وبيت الزكاة والصدقات المصرى التابع لمشيخة الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر".
تداعيات زلزال تركيا المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
تركيا تعلن عودة 42 ألف سوري لبلادهم عقب الزلزال
28 فبراير, 15:49 GMT
وشدد على أنه من المقرر دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.
وأعلن البنك الدولي، الأسبوع الماضي، أن خسائر تركيا جراء الزلزال المدمر في السادس من شباط/فبراير الماضي، تجاوزت 34 مليار دولار.
وأوضح تقييم سريع للأضرار نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، أن الزلزال المدمر في تركيا "تسبب في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 34.2 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 4% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد خلال عام 2021".
بناية دمرها زلزال في مدينة ديار بكر التركية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
البنك الدولي يقدر خسائر تركيا جراء الزلزال المدمر بأكثر من 34 مليار دولار
27 فبراير, 15:21 GMT
وبحسب التقديرات، فإن تكاليف إعادة الإعمار "ستكون أعلى بشكل كبير وربما تكون ضعف هذا المبلغ".
وكانت مناطق متفرقة من جنوبي تركيا قد تعرضت لزلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال، بالإضافة إلى مصرع وإصابة عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف، في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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