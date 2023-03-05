https://sputnikarabic.ae/20230305/إعلام-السفير-القطري-محمد-العمادي-يصل-إسرائيل-خلال-ساعات-1074349931.html
إعلام: السفير القطري محمد العمادي يصل إسرائيل خلال ساعات
إعلام: السفير القطري محمد العمادي يصل إسرائيل خلال ساعات
كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن زيارة مرتقبة للسفير القطري محمد العمادي إلى إسرائيل، مساء اليوم الأحد. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T14:54+0000
2023-03-05T14:54+0000
2023-03-05T14:58+0000
إسرائيل
قطر
العالم العربي
التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأنه في وقت لاحق من اليوم سيصل السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى إسرائيل بهدف العمل على تخفيض حالة التصعيد والتوتر في المنطقة.وأكدت القناة العبرية أن محمد العمادي سيصل إلى تل أبيب، حيث من المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه يتوقع دخول رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في وقت لاحق إلى قطاع غزة.ولفتت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني إلى أن زيارة العمادي ستركز على محاولة إبعاد قطاع غزة عن دوامة التصعيد خلال شهر رمضان، المفترض أن يبدأ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.يشار إلى أن قطر تعهدت بتقديم منحة إنسانية شهرية، دعما للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، التي تعاني بسبب الحصار الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20220820/اللجنة-القطرية-لإعادة-إعمار-غزة-نبدأ-غدا-صرف-مساعدات-نقدية-للأسر-في-القطاع-عن-شهر-أغسطس-1066653090.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, قطر, العالم العربي, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, قطر, العالم العربي, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام: السفير القطري محمد العمادي يصل إسرائيل خلال ساعات
14:54 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 14:58 GMT 05.03.2023) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن زيارة مرتقبة للسفير القطري محمد العمادي إلى إسرائيل، مساء اليوم الأحد.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأنه في وقت لاحق من اليوم سيصل السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى إسرائيل بهدف العمل على تخفيض حالة التصعيد والتوتر في المنطقة.
وأكدت القناة العبرية أن محمد العمادي سيصل إلى تل أبيب، حيث من المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
، مشيرة إلى أنه يتوقع دخول رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في وقت لاحق إلى قطاع غزة.
ولفتت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني إلى أن زيارة العمادي ستركز على محاولة إبعاد قطاع غزة عن دوامة التصعيد خلال شهر رمضان، المفترض أن يبدأ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
يشار إلى أن قطر تعهدت بتقديم منحة إنسانية شهرية، دعما للأسر الفلسطينية في قطاع غزة
، التي تعاني بسبب الحصار الإسرائيلي.