https://sputnikarabic.ae/20230305/إعلام-السفير-القطري-محمد-العمادي-يصل-إسرائيل-خلال-ساعات-1074349931.html

إعلام: السفير القطري محمد العمادي يصل إسرائيل خلال ساعات

إعلام: السفير القطري محمد العمادي يصل إسرائيل خلال ساعات

كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن زيارة مرتقبة للسفير القطري محمد العمادي إلى إسرائيل، مساء اليوم الأحد. 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T14:54+0000

2023-03-05T14:54+0000

2023-03-05T14:58+0000

إسرائيل

قطر

العالم العربي

التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأنه في وقت لاحق من اليوم سيصل السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى إسرائيل بهدف العمل على تخفيض حالة التصعيد والتوتر في المنطقة.وأكدت القناة العبرية أن محمد العمادي سيصل إلى تل أبيب، حيث من المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه يتوقع دخول رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في وقت لاحق إلى قطاع غزة.ولفتت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني إلى أن زيارة العمادي ستركز على محاولة إبعاد قطاع غزة عن دوامة التصعيد خلال شهر رمضان، المفترض أن يبدأ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.يشار إلى أن قطر تعهدت بتقديم منحة إنسانية شهرية، دعما للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، التي تعاني بسبب الحصار الإسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20220820/اللجنة-القطرية-لإعادة-إعمار-غزة-نبدأ-غدا-صرف-مساعدات-نقدية-للأسر-في-القطاع-عن-شهر-أغسطس-1066653090.html

إسرائيل

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, قطر, العالم العربي, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, أخبار العالم الآن, الأخبار