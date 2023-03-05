عربي
https://sputnikarabic.ae/20230305/السوداني-رؤيتنا-تتضمن-الاستثمار-في-كل-الجسد-العراقي-1074333707.html
السوداني: رؤيتنا تتضمن الاستثمار في كل الجسد العراقي
السوداني: رؤيتنا تتضمن الاستثمار في كل الجسد العراقي
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن رؤية حكومته تتضمن الاستثمار في كل جسد الدولة. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T06:55+0000
2023-03-05T06:55+0000
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
اقتصاد
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/13/1070332539_0:225:3073:1953_1920x0_80_0_0_34900e10310d3b0562082812a7d8d88a.jpg
جاء ذلك في كلمة أدلى بها السوداني خلال حفل إطلاق مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل، يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال رئيس الوزراء إن الحكومة العراقية ماضية في اعتماد وتنفيذ خطة استراتيجية تنموية طويلة الأمد.وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف لتقديم كل ما هو ضروري لتأمين حياة لائقة لجميع المواطنين.ورأى أن التغيرات والتحدّيات الكبيرة تتطلب تغيير الطرق والأساليب المتّبعة لمواجهة هذه التغيرات والتحديات، بالتوازي مع الحفاظ على القيم والمبادئ الأصيلة للمجتمع.وأوضح أنه رؤية الحكومة تشتمل على استثمار كل جسد الدولة، وكل المنظومات الحكومية، والمراكز المؤسساتية، في جميع محافظات العراق.وفي مقدّمة هذه المؤسسات، التي تستهدفها وزارات؛ التعليم العالي، والتربية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة
https://sputnikarabic.ae/20230304/الرئيس-العراقي-الصراعات-في-منطقتنا-أقل-بكثير-من-غيرها-1074329563.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/13/1070332539_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bc5f337cbef80b0ed433e37f36c4a54b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
أخبار العراق اليوم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار

السوداني: رؤيتنا تتضمن الاستثمار في كل الجسد العراقي

06:55 GMT 05.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني
 رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن رؤية حكومته تتضمن الاستثمار في كل جسد الدولة.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها السوداني خلال حفل إطلاق مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل، يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
الرئيس العراقي: الصراعات في منطقتنا أقل بكثير من غيرها
أمس, 21:24 GMT
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة العراقية ماضية في اعتماد وتنفيذ خطة استراتيجية تنموية طويلة الأمد.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف لتقديم كل ما هو ضروري لتأمين حياة لائقة لجميع المواطنين.
ورأى أن التغيرات والتحدّيات الكبيرة تتطلب تغيير الطرق والأساليب المتّبعة لمواجهة هذه التغيرات والتحديات، بالتوازي مع الحفاظ على القيم والمبادئ الأصيلة للمجتمع.
وأوضح أنه رؤية الحكومة تشتمل على استثمار كل جسد الدولة، وكل المنظومات الحكومية، والمراكز المؤسساتية، في جميع محافظات العراق.
وفي مقدّمة هذه المؤسسات، التي تستهدفها وزارات؛ التعليم العالي، والتربية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала