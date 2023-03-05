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الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ: إسرائيل تسير نحو كارثة

الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ: إسرائيل تسير نحو كارثة

قال الملياردير اليهودي - الأمريكي مايكل بلومبرغ، اليوم الأحد، إن إسرائيل تسير نحو كارثة، على خلفية خطة الإصلاح القضائي الذي تمضي حكومة بنيامين نتنياهو قدما في... 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T17:50+0000

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وبلومبرغ (81 عاما) هو الرئيس التنفيذي لشركة "بلومبرغ" المالية والإعلامية ومحافظ مدينة نيويورك السابق.وقال بلومبرغ في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، إن الحكومة بقيادة نتنياهوواستهل بلومبرغ مقالته بالقول "لم أتدخل قط في السياسة الداخلية (لإسرائيل) ولم أنتقد مبادرات حكومتها"، قبل أن يضيف أنه "بسبب حبي لإسرائيل، فإن احترامي لشعبها وقلقي على مستقبلها يقودني الآن إلى التحدث علنا ضد محاولة الحكومة الحالية لإلغاء القضاء المستقل في البلاد بشكل فعال".وتطرق بلومبرغ للأضرار الاقتصادية لخطة نتنياهو بقوله: "لقد بدأ بالفعل الشعور بالضرر الاقتصادي، كما أظهر هبوط الشيكل. تحدثت شريحة واسعة من قادة الأعمال والمستثمرين ضد اقتراح الحكومة، علنا وسرا. وفي علامة مقلقة، بدأ بعض الناس بالفعل في سحب الأموال من البلاد وإعادة تقييم خططهم للنمو المستقبلي هناك. بصفتي مالكا لشركة عالمية، لا ألومهم".وأردف قائلا: "في الواقع، قد يكون الارتفاع غير العادي في المكانة الاقتصادية لإسرائيل خلال الجيل الماضي هو أعظم إنجاز للسيد نتنياهو. من العدل أن نقول إنه لم يقم أي رئيس وزراء بالمزيد لتحويل اقتصادها إلى قوة عالمية. ومع ذلك، ما لم يغير مساره، فإن السيد نتنياهو يخاطر بإلقاء كل هذا التقدم- وإرثه الذي اكتسبه بشق الأنفس – بعيدا".وحذر الملياردير الأمريكي من أن الأمر لا يتعلق فقط بالاقتصاد: "يعتمد أمن إسرائيل جزئيا على علاقة مع الولايات المتحدة مبنية على قيم مشتركة - الحرية، والمساواة، والديمقراطية - والتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال الالتزام بسيادة القانون، بما في ذلك قضاء مستقل".وأضاف "إذا تراجعت إسرائيل عن هذا الالتزام طويل الأمد وحركت نموذجها في الحكم نحو نموذج الدول الاستبدادية، فإنها تخاطر بإضعاف علاقاتها بالولايات المتحدة والدول الحرة الأخرى"، على حد تعبيره.واعتبر أن ذلك "سيكون خسارة مدمرة لأمن إسرائيل، ويضر بآفاق الحل السلمي للصراع الفلسطيني وقد يعرض مستقبل الوطن اليهودي للخطر. كما أنه سيقوض الارتباط العميق الذي يشعر به الملايين من الناس حول العالم تجاه الدولة، غالبا بسبب الفخر الذي غرسه آباؤنا فينا ليس فقط لشخصيتها اليهودية ولكن أيضا لالتزامها القوي بالحرية".وحذر بلومبرغ من إمكانية استغلال الدول المعادية لإسرائيل لتلك الأزمة الداخلية: "كلما زاد الانقسام في الداخل، بدا البلد أضعف لأعدائه.الدول التي يحدها أعداء خارجيون لديها حاجة أكبر للبحث عن حل وسط داخلي، وآمل بشدة أن يقنع السيد نتنياهو ائتلافه بضرورة الاستجابة لنداء الرئيس يتسحاق هرتسوغ بالانسحاب والإبطاء".وقال: "في عام 2014، عندما منعت إدارة الطيران الفيدرالية شركات الطيران الأمريكية من السفر إلى إسرائيل بعد سقوط صاروخ من حماس بالقرب من مطار بن غوريون، صعدت على متن طائرة تابعة لشركة "العال"، ولم أخش أبدا أي خطر. تتخذ إسرائيل إجراءات استثنائية لضمان أمن ركاب الخطوط الجوية، وقد جادلت بشكل صحيح بأن حظر الرحلات الجوية كان بمثابة استسلام لحماس من شأنه أن يغلق اقتصاد الدولة فعليا، نظرًا لأن السفر الجوي هو الطريقة العملية الوحيدة لدخول وخروج جميع المسافرين تقريبا. كنت أرغب في الوقوف مع إسرائيل ضد حماس، من خلال تسليط الضوء على سلامة السفر إلى إسرائيل وحث إدارة أوباما على عكس المسار- وهو ما فعلته، لصالحها".وختم بلومبرغ مقاله بالقول: "استقبلني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المدرج في ذلك اليوم. لقد شكرني على دعمي، وشكرته على دعم إسرائيل لمدينة نيويورك والولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر. إن الحلفاء المقربين المرتبطين ببعضهم البعض بقيم مشتركة يقفون معا في أوقات الحاجة - ليس فقط لدعم بعضهم البعض ولكن لإعادة التأكيد على الالتزامات التي لا يجوز انتهاكها لدينا للدفاع عن تلك القيم. وهذا هو السبب في أنني أقف مرة أخرى الآن".

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