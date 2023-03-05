https://sputnikarabic.ae/20230305/اندلاع-حريق-ضخم-في-مخيم-للروهينغا-في-بنغلادش-1074357636.html

اندلاع حريق ضخم في مخيم للروهينغا في بنغلادش

اندلاع حريق ضخم في مخيم للروهينغا في بنغلادش

أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر في آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الأحد، أن حريقًا هائلاً اندلع في مخيم "كوكس بازار" لمهاجرين من الروهينغا في... 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T19:16+0000

2023-03-05T19:16+0000

2023-03-05T19:20+0000

أخبار العالم الآن

العالم

الأخبار

أخبار ميانمار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102775/89/1027758979_0:149:3001:1837_1920x0_80_0_0_588a92bfcad2464bcc23e4de6500a323.jpg

سبوتنيك. وأضاف المكتب أن موظفيه والمتطوعين قدموا المساعدة للمتضررين، من حريق مخيم كوكس بازار في بنغلاديش، كما حضر متطوعو الهلال الأحمر البنغالي وبرنامج التأهب للأعاصير بشكل عاجل إلى موقع الحريق للمساعدة في توفير المياه لإخماد النيران والإغاثة والمساعدات الطبية للمتضررين.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الشرطة مقتل اثنين من قادة الروهينغا طعنا على أيدي عشرة أشخاص على الأقل، في مخيم للاجئين جنوب شرقي بنغلادش.وصرح المتحدث باسم الشرطة فاروق أحمد، أن الزعيمين قتلا ليل السبت في المخيم 13 في كوكس بازار جنوب شرقي البلاد.وأوضح أن "أكثر من 10 من مجرمي الروهينغا طعنوا مولوي محمد يونس (38 عاما) وهو زعيم المخيم 13. كما قتلوا محمد أنور (38 عاما) طعناً، وهو قائد آخر"، وأشار إلى أن يونس توفي في الحال، بينما لفظ أنور أنفاسه الأخيرة في المستشفى.ويسكن نحو مليون شخص من أفراد طائفة الروهينغا في أكثر من 30 مخيما في منطقة كوكس بازار على الحدود الجنوبية الشرقية لبنغلادش.يشار إلى أن الروهينغا، هم مجموعة عرقية مسلمة تعيش بشكل أساسي في راخين في ميانمار، لا يحملون جنسية ميانمار في الجزء الذي تقطنه أغلبية بوذية من البلاد لأنهم يعتبرون مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، على الرغم من حقيقة أن عدة أجيال من الروهينغا عاشوا في ميانمار.وبدأت الهجرة الجماعية غير الشرعية للروهينغا إلى البلدان المجاورة لميانمار في عام 2017 بعد عملية واسعة النطاق شنتها القوات المسلحة الميانمارية في راخين ضد متمردي الروهينغا الذين هاجموا عدة مراكز للشرطة وقواعد للجيش.وفر أكثر من 700 ألف من الروهينغا من جيش ميانمار والمتطرفين المعادين للمسلمين إلى بنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا المجاورة.

https://sputnikarabic.ae/20220916/مقتل-شخص-وإصابة-6-من-الروهينغا-داخل-بنغلاديش-جراء-قصف-من-ميانمار-1067847985.html

أخبار ميانمار

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار ميانمار