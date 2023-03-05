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https://sputnikarabic.ae/20230305/رئيس-وزراء-العراق-يعبر-عن-رغبة-بلاده-في-رفع-مستوى-التبادل-التجاري-مع-مصر-1074348490.html
رئيس وزراء العراق يعبر عن رغبة بلاده في رفع مستوى التبادل التجاري مع مصر
رئيس وزراء العراق يعبر عن رغبة بلاده في رفع مستوى التبادل التجاري مع مصر
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، رغبة بلاده بالعمل على تطوير العلاقات مع الجانب المصري،... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T14:18+0000
2023-03-05T14:18+0000
العالم العربي
تطوير العلاقات
العراق
مصر
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بغداد – سبوتنيك. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "أجرى مباحثات رسمية مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى العاصمة المصرية القاهرة".من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري "أهمية العمل والتعاون الثنائي بين البلدين لمواجهة آثار الأزمات والتحديات المختلفة التي يشهدها العالم".وأشار البيان إلى أن الجانب العراقي أكد انفتاحه على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية، ودراسة توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، المقرّر عقدها خلال شهر مايو أو يونيو المقبلين.وكان الرئيس المصري قد استقبل رئيس الوزراء العراقي، وأكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأشار إلى "الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار".
https://sputnikarabic.ae/20230305/السيسي-يؤكد-للسوداني-دعم-مصر-الثابت-لأمن-واستقرار-العراق-1074342149.html
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العالم العربي, تطوير العلاقات, العراق, مصر
العالم العربي, تطوير العلاقات, العراق, مصر

رئيس وزراء العراق يعبر عن رغبة بلاده في رفع مستوى التبادل التجاري مع مصر

14:18 GMT 05.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، رغبة بلاده بالعمل على تطوير العلاقات مع الجانب المصري، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين إلى مستوى التنفيذ.
بغداد – سبوتنيك. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "أجرى مباحثات رسمية مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى العاصمة المصرية القاهرة".

وأكد السوداني، خلال اللقاء، "أهمية العلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، وتطور مسار التعاون المشترك، على مختلف الصعد والمجالات"، وأعرب عن سروره لتلبية الدعوة واللقاء البنّاء مع الجانب المصري".

من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري "أهمية العمل والتعاون الثنائي بين البلدين لمواجهة آثار الأزمات والتحديات المختلفة التي يشهدها العالم".
كما أكد "رغبة الحكومة المصرية باتخاذ خطوات تنفيذية جادّة، وعمل ملموس، في ما يخص التعاون بين البلدين، عبر توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتجار".
وأشار البيان إلى أن الجانب العراقي أكد انفتاحه على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية، ودراسة توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، المقرّر عقدها خلال شهر مايو أو يونيو المقبلين.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
السيسي يؤكد للسوداني دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق
12:05 GMT
وكان الرئيس المصري قد استقبل رئيس الوزراء العراقي، وأكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأشار إلى "الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار".
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