https://sputnikarabic.ae/20230305/رئيس-وزراء-كمبوديا-يبدي-دعم-بلاده-لمقترح-الصين-لإنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-1074332320.html
رئيس وزراء كمبوديا يبدي دعم بلاده لمقترح الصين لإنهاء النزاع في أوكرانيا
رئيس وزراء كمبوديا يبدي دعم بلاده لمقترح الصين لإنهاء النزاع في أوكرانيا
أعرب رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين، عن دعم بلاده لمقترح الصين المكون من 12 نقطة لإنهاء النزاع في أوكرانيا، قائلا إن "الصين تلعب دورا رائدا في السعي لإحلال... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T06:01+0000
2023-03-05T06:01+0000
2023-03-05T06:01+0000
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وقال هون سين، يوم الجمعة، في كلمة ألقاها خلال الحفل الختامي للمؤتمر السنوي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن كمبوديا تؤيد المقترح لأنه ينص على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.وأفاد الزعيم الكمبودي بأن الاقتراح دعا أيضا إلى وقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام ووقف العقوبات الأحادية، مضيفا أن "هذه النقاط تتماشى مع موقف كمبوديا"، وفقا لوكالة "شينخوا".وذكر هون سين أنه "بالإضافة إلى ذلك، ركز مقترح الصين أيضا على الجانب الإنساني والأمن الغذائي وإعادة الإعمار بعد الصراع".وبيّن أن "كمبوديا تود أن تدعو جميع الأطراف المعنية إلى النظر في مقترح الصين على نحو مستفيض من أجل وقف القتال، وإنهاء معاناة الناس وتدمير الممتلكات والبنية التحتية، وإعادة السلام".ومن أجل دفع التسوية السياسية للصراع الروسي الأوكراني الجاري قدما، أصدرت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي وثيقة توضح موقف بكين بشأن هذه القضية.وفي الوثيقة، قدمت الصين مقترحا من 12 نقطة لإنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة أعراض الأزمة وأسبابها الجذرية، وأكدت مجددا على ضرورة إنهاء الصراع عن طريق الحوار والتفاوض.
https://sputnikarabic.ae/20230305/خلال-2023-برلمان-الصين-يؤكد-العزم-على-النضال-بحزم-ضد-استقلال-تايوان-1074331460.html
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أخبار كمبوديا, كمبوديا, الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, تحقيق السلام
أخبار كمبوديا, كمبوديا, الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, تحقيق السلام
رئيس وزراء كمبوديا يبدي دعم بلاده لمقترح الصين لإنهاء النزاع في أوكرانيا
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أعرب رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين، عن دعم بلاده لمقترح الصين المكون من 12 نقطة لإنهاء النزاع في أوكرانيا، قائلا إن "الصين تلعب دورا رائدا في السعي لإحلال السلام" بين روسيا وأوكرانيا.
وقال هون سين، يوم الجمعة، في كلمة ألقاها خلال الحفل الختامي للمؤتمر السنوي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن كمبوديا تؤيد المقترح لأنه ينص على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأفاد الزعيم الكمبودي بأن الاقتراح دعا أيضا إلى وقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام
ووقف العقوبات الأحادية، مضيفا أن "هذه النقاط تتماشى مع موقف كمبوديا"، وفقا لوكالة "شينخوا".
وذكر هون سين أنه "بالإضافة إلى ذلك، ركز مقترح الصين أيضا على الجانب الإنساني
والأمن الغذائي وإعادة الإعمار بعد الصراع".
وبيّن أن "كمبوديا تود أن تدعو جميع الأطراف المعنية إلى النظر في مقترح الصين على نحو مستفيض من أجل وقف القتال، وإنهاء معاناة الناس وتدمير الممتلكات والبنية التحتية، وإعادة السلام".
ومن أجل دفع التسوية السياسية للصراع الروسي الأوكراني الجاري قدما، أصدرت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي وثيقة توضح موقف بكين بشأن هذه القضية.
وفي الوثيقة، قدمت الصين مقترحا من 12 نقطة لإنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة أعراض الأزمة وأسبابها الجذرية، وأكدت مجددا على ضرورة إنهاء الصراع عن طريق الحوار والتفاوض.