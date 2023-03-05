https://sputnikarabic.ae/20230305/عجز-الميزانية-الصينية-في-العام-الحالي-3-ونمو-الناتج-المحلي-قد-يصل-إلى-5-1074331324.html
عجز الميزانية الصينية في العام الحالي 3% ونمو الناتج المحلي قد يصل إلى 5%
عجز الميزانية الصينية في العام الحالي 3% ونمو الناتج المحلي قد يصل إلى 5%
توقعت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين الصادرة، اليوم الأحد، أن يبلغ عجز الميزانية الصينية في العام الحالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم أيضا... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T02:27+0000
2023-03-05T02:27+0000
2023-03-05T02:27+0000
الصين
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بكين - سبوتنيك. وجاء في وثيقة نشرت في افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، "في عام 2023، من المقرر أن تبلغ حصة العجز المالي في الناتج المحلي الإجمالي 3% بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن العام الماضي".وأضافت توقعات خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين، أن "مؤشر أسعار المستهلك (المؤشر الرئيسي للتضخم) في عام 2023 سيكون حوالي 3%".نمو الناتج المحلي الإجمالي للصينوتوقعت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين أيضا أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5 بالمئة في عام 2023 .وجاء في وثيقة أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين سيكون 5%".
https://sputnikarabic.ae/20170304/1022611148.html
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الصين, عجز الميزانية, الميزانية العسكرية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, عجز الميزانية, الميزانية العسكرية, العالم, أخبار العالم الآن
عجز الميزانية الصينية في العام الحالي 3% ونمو الناتج المحلي قد يصل إلى 5%
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توقعت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين الصادرة، اليوم الأحد، أن يبلغ عجز الميزانية الصينية في العام الحالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم أيضا بنفس النسبة.
بكين - سبوتنيك. وجاء في وثيقة نشرت في افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، "في عام 2023، من المقرر أن تبلغ حصة العجز المالي
في الناتج المحلي الإجمالي 3% بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن العام الماضي".
وأضافت توقعات خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين، أن "مؤشر أسعار المستهلك
(المؤشر الرئيسي للتضخم) في عام 2023 سيكون حوالي 3%".
نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين
وتوقعت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين أيضا أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5 بالمئة في عام 2023 .
وجاء في وثيقة أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين سيكون 5%".