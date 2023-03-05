https://sputnikarabic.ae/20230305/شويغو-يستمع-إلى-تقارير-القادة-العسكريين-حول-الوضع-الراهن-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1074332571.html
شويغو يستمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع الراهن في منطقة العملية العسكرية الخاصة
شويغو يستمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع الراهن في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو استمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع الراهن في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T06:15+0000
2023-03-05T06:15+0000
2023-03-05T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استمع وزير دفاع روسيا الاتحادية الجنرال سيرغي شويغو في إطار العمل بمقر مجموعة القوات الروسية المشتركة إلى تقارير قادة القوات حول الوضع الراهن في مناطق المسؤولية والخطط المستقبلية".وأضافت الدفاع الروسية بحسب البيان، أن شويغو شدد على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لنشر القوات بشكل آمن في الميدان، وتوفير الدعم الشامل لها، ولا سيما الوحدات الطبية ووحدات المناطق الخلفية.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد تفقد تجمع القوات الروسية "فوستوك"، جنوبي دونيتسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وزار شويغو نقطة المراقبة الأمامية لإحدى التشكيلات، حيث استمع إلى تقرير القائد العقيد رستم مرادوف وضباط القيادة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230304/الدفاع-الروسية-شويغو-يتفقد-تجمعا-للقوات-الروسية-جنوبي-دونيتسك-1074291391.html
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روسيا
شويغو يستمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع الراهن في منطقة العملية العسكرية الخاصة
06:15 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 06:43 GMT 05.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو استمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع الراهن في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استمع وزير دفاع روسيا الاتحادية الجنرال سيرغي شويغو في إطار العمل بمقر مجموعة القوات الروسية المشتركة إلى تقارير قادة القوات حول الوضع الراهن في مناطق المسؤولية والخطط المستقبلية".
وأضافت الدفاع الروسية بحسب البيان، أن شويغو شدد على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لنشر القوات بشكل آمن في الميدان، وتوفير الدعم الشامل لها، ولا سيما الوحدات الطبية ووحدات المناطق الخلفية.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد تفقد تجمع القوات الروسية "فوستوك"، جنوبي دونيتسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وزار شويغو نقطة المراقبة الأمامية لإحدى التشكيلات، حيث استمع إلى تقرير القائد العقيد رستم مرادوف وضباط القيادة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.