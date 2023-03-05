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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230305/شويغو-يستمع-إلى-تقارير-القادة-العسكريين-حول-الوضع-الراهن-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1074332571.html
شويغو يستمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع الراهن في منطقة العملية العسكرية الخاصة
شويغو يستمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع الراهن في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو استمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع الراهن في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T06:15+0000
2023-03-05T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استمع وزير دفاع روسيا الاتحادية الجنرال سيرغي شويغو في إطار العمل بمقر مجموعة القوات الروسية المشتركة إلى تقارير قادة القوات حول الوضع الراهن في مناطق المسؤولية والخطط المستقبلية".وأضافت الدفاع الروسية بحسب البيان، أن شويغو شدد على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لنشر القوات بشكل آمن في الميدان، وتوفير الدعم الشامل لها، ولا سيما الوحدات الطبية ووحدات المناطق الخلفية.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد تفقد تجمع القوات الروسية "فوستوك"، جنوبي دونيتسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وزار شويغو نقطة المراقبة الأمامية لإحدى التشكيلات، حيث استمع إلى تقرير القائد العقيد رستم مرادوف وضباط القيادة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230304/الدفاع-الروسية-شويغو-يتفقد-تجمعا-للقوات-الروسية-جنوبي-دونيتسك-1074291391.html
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شويغو يستمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع الراهن في منطقة العملية العسكرية الخاصة

06:15 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 06:43 GMT 05.03.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل حفل افتتاح معرض "آرميا - 2022" الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة "باتريوت" في ضواحي موسكو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل حفل افتتاح معرض آرميا - 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو استمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع الراهن في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استمع وزير دفاع روسيا الاتحادية الجنرال سيرغي شويغو في إطار العمل بمقر مجموعة القوات الروسية المشتركة إلى تقارير قادة القوات حول الوضع الراهن في مناطق المسؤولية والخطط المستقبلية".
وأضافت الدفاع الروسية بحسب البيان، أن شويغو شدد على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لنشر القوات بشكل آمن في الميدان، وتوفير الدعم الشامل لها، ولا سيما الوحدات الطبية ووحدات المناطق الخلفية.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يتفقد تجمعا للقوات الروسية جنوبي دونيتسك... فيديو
أمس, 07:15 GMT
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد تفقد تجمع القوات الروسية "فوستوك"، جنوبي دونيتسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وزار شويغو نقطة المراقبة الأمامية لإحدى التشكيلات، حيث استمع إلى تقرير القائد العقيد رستم مرادوف وضباط القيادة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
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