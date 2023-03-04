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https://sputnikarabic.ae/20230304/مسؤول-صيني-بكين-تعزز-ميزانية-الدفاع-استجابة-لتغير-الوضع-الأمني-1074309386.html
مسؤول صيني: بكين تعزز ميزانية الدفاع استجابة لتغير الوضع الأمني
مسؤول صيني: بكين تعزز ميزانية الدفاع استجابة لتغير الوضع الأمني
أعلن المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، وانغ تشاو، اليوم السبت، أن بكين ستعزز ميزانية الدفاع للاستجابة لتغير الوضع الأمني. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T12:54+0000
2023-03-04T12:54+0000
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بكين- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات صحفية، قال تشاو: "الزيادة في الإنفاق الدفاعي مدفوعة بالحاجة إلى الاستجابة للتحديات الأمنية المعقدة والحاجة إلى الوفاء بالتزامات دولة كبيرة".واضاف المتحدث أن حجم الإنفاق العسكري تحدده أيضا الحاجات الأساسية لبناء الدفاع ومستوى تنمية الاقتصاد الوطني.وأشار "تشاو" إلى أن حصة ميزانية الدفاع الصينية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ظلت مستقرة إلى حد كبير وأقل من متوسط الأرقام العالمية لسنوات عديدة، مؤكدا أن "معدل النمو معتدل نسبيا ومعقول".وقال أيضا إن تحديث القوات المسلحة الصينية لن يشكل تهديدا لأية دولة "بل على العكس، ستصبح قوة إيجابية للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة وحول العالم".وفي عام 2022، خططت الصين لزيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 1.45 تريليون يوان (209.9 مليار دولار).
https://sputnikarabic.ae/20170305/الصين-ميزانية-الدفاع-1022632068.html
https://sputnikarabic.ae/20170304/1022611148.html
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الصين, العالم
الصين, العالم

مسؤول صيني: بكين تعزز ميزانية الدفاع استجابة لتغير الوضع الأمني

12:54 GMT 04.03.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أعلن المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، وانغ تشاو، اليوم السبت، أن بكين ستعزز ميزانية الدفاع للاستجابة لتغير الوضع الأمني.
بكين- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات صحفية، قال تشاو: "الزيادة في الإنفاق الدفاعي مدفوعة بالحاجة إلى الاستجابة للتحديات الأمنية المعقدة والحاجة إلى الوفاء بالتزامات دولة كبيرة".
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واضاف المتحدث أن حجم الإنفاق العسكري تحدده أيضا الحاجات الأساسية لبناء الدفاع ومستوى تنمية الاقتصاد الوطني.

في الوقت نفسه، رفض وانغ تحديد المبلغ الذي ستزيده الصين من إنفاقها الدفاعي في عام 2023، لافتا إلى أن جميع التفاصيل سيتم تحديدها في مشروع ميزانية البلاد المتوقع نشره غدا الأحد.

وأشار "تشاو" إلى أن حصة ميزانية الدفاع الصينية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ظلت مستقرة إلى حد كبير وأقل من متوسط الأرقام العالمية لسنوات عديدة، مؤكدا أن "معدل النمو معتدل نسبيا ومعقول".
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وقال أيضا إن تحديث القوات المسلحة الصينية لن يشكل تهديدا لأية دولة "بل على العكس، ستصبح قوة إيجابية للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة وحول العالم".

يشار إلى أن الصين تزيد بشكل مطرد من ميزانيتها الدفاعية كل عام، على الرغم من أن بكين تلتزم بالطبيعة الدفاعية لعقيدتها العسكرية ولا تشارك في الحروب أو النزاعات العسكرية.

وفي عام 2022، خططت الصين لزيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 1.45 تريليون يوان (209.9 مليار دولار).
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