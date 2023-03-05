https://sputnikarabic.ae/20230305/ليبرمان-لنتنياهو-أنت-تقود-إسرائيل-إلى-خراب-الهيكل-الثالث-1074357945.html

ليبرمان لنتنياهو: أنت تقود إسرائيل إلى "خراب الهيكل الثالث"

ليبرمان لنتنياهو: أنت تقود إسرائيل إلى "خراب الهيكل الثالث"

هاجم رئيس "إسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة الكنيست، قائلا له "إنك تقود دولة إسرائيل إلى خراب... 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T19:34+0000

2023-03-05T19:34+0000

2023-03-05T19:39+0000

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وخراب الهيكل هو مصطلح يشير إلى حدثين تاريخيين في تاريخ اليهود تم فيهما تدمير هيكل (معبد) سليمان مرتين.تم تدمير الهيكل الأول في عام 586 قبل الميلاد على يد ملك بابل نبوخذ نصر، أما المعبد الثاني، فقد دمره الرومان في عام 70 ميلاديا.وبحسب المصادر العبرية، بعد تدمير الهيكل الأول، تم نفي اليهود إلى بابل، وبعد تدمير الهيكل الثاني، توقف عمل الكهنة، وتشتت اليهود منذ ذلك الوقت في العديد من المنافي.وأضاف: "الحكومة موجودة منذ شهرين، ولم توجه أمريكا أي دعوة لرئيس الوزراء أو لوزير الخارجية لزيارة واشنطن، هذا فشل سياسي لا أذكر أن حدث مثله من قبل"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.تصريحات ليبرمان والذي شغل في السابق العديد من المناصب الوزارية بينها الدفاع والمالية، جاءت على خلفية انقسام حاد تشهده إسرائيل على خلفية خطة حكومية يسعى نتنياهو والائتلاف الحاكم بقيادته إلى تنفيذها وتحد من سلطة القضاء بشكل كبير لصالح السلطة التنفيذية والتشريعية.ومساء أمس السبت، تظاهر ما يزيد عن 250 ألف إسرائيلي في تل أبيب وأنحاء مختلفة من البلاد احتجاجا على الخطة المطروحة حاليا أمام الكنيست للتصويت عليها، وتشمل تقييد سلطة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بما في ذلك ما يتعلق بممارسة دورها الرقابي على قرارات الحكومة، إضافة إلى سيطرة الأخيرة على لجنة تعيين القضاة.وتصف المعارضة الخطة بـ "الانقلاب القضائي" الذي يدمر الديمقراطية في إسرائيل، فيما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات.

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