https://sputnikarabic.ae/20230305/مباحثات-سعودية-أردنية-في-الرياض-لتعزيز-وتطوير-التعاون-بين-البلدين-1074332947.html
مباحثات سعودية أردنية في الرياض لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين
مباحثات سعودية أردنية في الرياض لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين
أعلنت الحكومة الأردنية، أن هناك اجتماعات سعودية أردنية ستعقد في العاصمة الرياض، يوم غد الاثنين، وذلك بهدف تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T06:32+0000
2023-03-05T06:32+0000
2023-03-05T06:32+0000
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ونقلت وكالة "عمون"، عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي، قوله إن "اللجنة الأردنية السعودية المشتركة ستبدأ أعمالها في الرياض، غدا الاثنين".ووفقا له، من المقرر أن تعقد الاجتماعات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.وأضاف الوزير أن اللجنة ستبحث عددا من المواضيع والمجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وأوضح أنه ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والجمركية والتعاون في المجال الأمني والقنصلي والنقل والطاقة والثروة المعدنية والزراعة والدواء والمواصفات والمقاييس.وأشار الشمالي إلى أن اللجنة ستبحث أيضا تعزيز وتطوير التعاون في مجالات أخرى مثل الاتصالات والاقتصاد الرقمي والريادة والتعليم والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية والشباب والمدن الصناعية والمناطق الحرة والشركات والبنك المركزي والأشغال العامة والتوثيق والقطاع الخاص والإدارة المحلية والمياه والري.كما أعرب عن أمله بأن تسهم الاجتماعات في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين الرياض وعمان.
https://sputnikarabic.ae/20220927/الأردن-يتفق-مع-السعودية-على-التشغيل-التجاري-لمشروع-الربط-الكهربائي-بينهما-في-2025-1068300452.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
مباحثات سعودية أردنية في الرياض لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين
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أعلنت الحكومة الأردنية، أن هناك اجتماعات سعودية أردنية ستعقد في العاصمة الرياض، يوم غد الاثنين، وذلك بهدف تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
ونقلت
وكالة "عمون"، عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي، قوله إن "اللجنة الأردنية السعودية المشتركة ستبدأ أعمالها في الرياض، غدا الاثنين".
ووفقا له، من المقرر أن تعقد الاجتماعات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستبحث عددا من المواضيع والمجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
27 سبتمبر 2022, 08:28 GMT
وأوضح أنه ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والجمركية والتعاون في المجال الأمني والقنصلي والنقل والطاقة والثروة المعدنية والزراعة والدواء والمواصفات والمقاييس.
وأشار الشمالي إلى أن اللجنة ستبحث أيضا تعزيز وتطوير التعاون
في مجالات أخرى مثل الاتصالات والاقتصاد الرقمي والريادة والتعليم والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية والشباب والمدن الصناعية والمناطق الحرة والشركات والبنك المركزي والأشغال العامة والتوثيق والقطاع الخاص والإدارة المحلية والمياه والري.
كما أعرب عن أمله بأن تسهم الاجتماعات في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين الرياض وعمان
.