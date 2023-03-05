https://sputnikarabic.ae/20230305/مباحثات-سعودية-أردنية-في-الرياض-لتعزيز-وتطوير-التعاون-بين-البلدين-1074332947.html

مباحثات سعودية أردنية في الرياض لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين

مباحثات سعودية أردنية في الرياض لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين

أعلنت الحكومة الأردنية، أن هناك اجتماعات سعودية أردنية ستعقد في العاصمة الرياض، يوم غد الاثنين، وذلك بهدف تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. 05.03.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "عمون"، عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي، قوله إن "اللجنة الأردنية السعودية المشتركة ستبدأ أعمالها في الرياض، غدا الاثنين".ووفقا له، من المقرر أن تعقد الاجتماعات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.وأضاف الوزير أن اللجنة ستبحث عددا من المواضيع والمجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وأوضح أنه ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والجمركية والتعاون في المجال الأمني والقنصلي والنقل والطاقة والثروة المعدنية والزراعة والدواء والمواصفات والمقاييس.وأشار الشمالي إلى أن اللجنة ستبحث أيضا تعزيز وتطوير التعاون في مجالات أخرى مثل الاتصالات والاقتصاد الرقمي والريادة والتعليم والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية والشباب والمدن الصناعية والمناطق الحرة والشركات والبنك المركزي والأشغال العامة والتوثيق والقطاع الخاص والإدارة المحلية والمياه والري.كما أعرب عن أمله بأن تسهم الاجتماعات في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين الرياض وعمان.

https://sputnikarabic.ae/20220927/الأردن-يتفق-مع-السعودية-على-التشغيل-التجاري-لمشروع-الربط-الكهربائي-بينهما-في-2025-1068300452.html

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