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https://sputnikarabic.ae/20230305/مباحثات-سعودية-أردنية-في-الرياض-لتعزيز-وتطوير-التعاون-بين-البلدين-1074332947.html
مباحثات سعودية أردنية في الرياض لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين
مباحثات سعودية أردنية في الرياض لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين
أعلنت الحكومة الأردنية، أن هناك اجتماعات سعودية أردنية ستعقد في العاصمة الرياض، يوم غد الاثنين، وذلك بهدف تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T06:32+0000
2023-03-05T06:32+0000
السعودية
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ونقلت وكالة "عمون"، عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي، قوله إن "اللجنة الأردنية السعودية المشتركة ستبدأ أعمالها في الرياض، غدا الاثنين".ووفقا له، من المقرر أن تعقد الاجتماعات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.وأضاف الوزير أن اللجنة ستبحث عددا من المواضيع والمجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وأوضح أنه ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والجمركية والتعاون في المجال الأمني والقنصلي والنقل والطاقة والثروة المعدنية والزراعة والدواء والمواصفات والمقاييس.وأشار الشمالي إلى أن اللجنة ستبحث أيضا تعزيز وتطوير التعاون في مجالات أخرى مثل الاتصالات والاقتصاد الرقمي والريادة والتعليم والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية والشباب والمدن الصناعية والمناطق الحرة والشركات والبنك المركزي والأشغال العامة والتوثيق والقطاع الخاص والإدارة المحلية والمياه والري.كما أعرب عن أمله بأن تسهم الاجتماعات في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين الرياض وعمان.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار

مباحثات سعودية أردنية في الرياض لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين

06:32 GMT 05.03.2023
© AFP 2023 / -ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان يستقبل ملك الأردن الملك عبد الله الثاني خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان يستقبل ملك الأردن الملك عبد الله الثاني خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت الحكومة الأردنية، أن هناك اجتماعات سعودية أردنية ستعقد في العاصمة الرياض، يوم غد الاثنين، وذلك بهدف تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
ونقلت وكالة "عمون"، عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي، قوله إن "اللجنة الأردنية السعودية المشتركة ستبدأ أعمالها في الرياض، غدا الاثنين".
ووفقا له، من المقرر أن تعقد الاجتماعات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضاف الوزير أن اللجنة ستبحث عددا من المواضيع والمجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
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وأوضح أنه ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والجمركية والتعاون في المجال الأمني والقنصلي والنقل والطاقة والثروة المعدنية والزراعة والدواء والمواصفات والمقاييس.
وأشار الشمالي إلى أن اللجنة ستبحث أيضا تعزيز وتطوير التعاون في مجالات أخرى مثل الاتصالات والاقتصاد الرقمي والريادة والتعليم والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية والشباب والمدن الصناعية والمناطق الحرة والشركات والبنك المركزي والأشغال العامة والتوثيق والقطاع الخاص والإدارة المحلية والمياه والري.
كما أعرب عن أمله بأن تسهم الاجتماعات في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين الرياض وعمان.
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