https://sputnikarabic.ae/20230305/مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-بجروح-جراء-إطلاق-نار-في-أذربيجان-1074331830.html
مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح جراء إطلاق نار في أذربيجان
مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح جراء إطلاق نار في أذربيجان
قُتل شخص وأُصيب اثنان آخران بجروح جراء إطلاق نار وقع في سوق تجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو، يوم السبت، وفق ما ذكرت سلطات إنفاذ القانون. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T05:10+0000
2023-03-05T05:10+0000
2023-03-05T05:10+0000
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وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.وهاجم مسلح مجهول الهوية موظفي بنك كانوا يقومون بوضع نقود في ماكينة صراف آلي في السوق التجاري وهرب من مكان الحادث حاملا حقيبة.ولا يزال التحقيق جاريا لتعقب المشتبه به.
https://sputnikarabic.ae/20230222/أرمينيا-ترحب-بإلزام-محكمة-العدل-الدولية-لأذربيجان-بضمان-حركة-المرور-بممر-لاتشين-1073896721.html
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أذربيجان, العالم, هجوم إرهابي, أخبار العالم الآن
أذربيجان, العالم, هجوم إرهابي, أخبار العالم الآن
مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح جراء إطلاق نار في أذربيجان
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قُتل شخص وأُصيب اثنان آخران بجروح جراء إطلاق نار وقع في سوق تجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو، يوم السبت، وفق ما ذكرت سلطات إنفاذ القانون.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى
.
وهاجم مسلح مجهول الهوية موظفي بنك كانوا يقومون بوضع نقود في ماكينة صراف آلي في السوق التجاري وهرب من مكان الحادث حاملا حقيبة.
ولا يزال التحقيق جاريا لتعقب المشتبه به.