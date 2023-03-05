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https://sputnikarabic.ae/20230305/وزيرة-خارجية-ألمانيا-تتعرض-لموقف-محرج-في-مطار-نيودلهي-لا-يوجد-أحد-هنا-فيديو-1074334207.html
وزيرة خارجية ألمانيا تتعرض لموقف محرج في مطار نيودلهي: لا يوجد أحد هنا... فيديو
وزيرة خارجية ألمانيا تتعرض لموقف محرج في مطار نيودلهي: لا يوجد أحد هنا... فيديو
تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لموقف محرج، بعد خروجها من الطائرة، لدى ‏وصولها إلى مطار نيودلهي في الهند، لحضور اجتماع وزراء خارجية قمة... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T07:14+0000
2023-03-05T07:14+0000
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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للوزيرة الألمانية، وهي تخرج من طائرتها، ولم تعثر على استقبال رسمي لها.وبعد نزولها من سلم الطائرة، هرع السفير الألماني في الهند لمصافحة وزيرة الخارجية الألمانية، وقالت له: "مساء الخير سيدي السفير!، لا يوجد أحد هنا".وكان اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين انطلق صباح يوم الخميس الماضي، مستهلا فعالياته بدقيقة صمت حدادا على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا أخيرا.
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة العشرين, الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة العشرين, الأخبار

وزيرة خارجية ألمانيا تتعرض لموقف محرج في مطار نيودلهي: لا يوجد أحد هنا... فيديو

07:14 GMT 05.03.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSENوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لموقف محرج، بعد خروجها من الطائرة، لدى ‏وصولها إلى مطار نيودلهي في الهند، لحضور اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين.‏
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للوزيرة الألمانية، وهي تخرج من طائرتها، ولم تعثر على استقبال رسمي لها.
وبعد نزولها من سلم الطائرة، هرع السفير الألماني في الهند لمصافحة وزيرة الخارجية الألمانية، وقالت له: "مساء الخير سيدي السفير!، لا يوجد أحد هنا".
وكان اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين انطلق صباح يوم الخميس الماضي، مستهلا فعالياته بدقيقة صمت حدادا على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا أخيرا.
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