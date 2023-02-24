https://sputnikarabic.ae/20230224/أردوغان-يشكر-بوتين-على-المساعدات-الروسية-لتركيا-لتخفيف-آثار-الزلازل-المدمرة-1073973420.html

أردوغان يشكر بوتين على المساعدات الروسية لتركيا لتخفيف آثار الزلازل المدمرة

أردوغان يشكر بوتين على المساعدات الروسية لتركيا لتخفيف آثار الزلازل المدمرة

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على المساعدات الروسية لتخفيف آثار الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا مؤخرًا. 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T19:34+0000

2023-02-24T19:34+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان مساء اليوم الجمعة، "جرى اتصال هاتفي بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، حيث أعرب أردوغان عن امتنانه العميق لمساعدة روسيا في تخفيف آثار الزلازل المدمرة في تركيا".وأضاف الكرملين أن بوتين أكد على استعداد روسيا لمواصلة تقديم المساعدات الضرورية إلى تركيا لإعادة إعمار المناطق التي تضررت من الزلازل.وفي 15 فبراير/شباط الجاري، أعلن السفير التركي في موسكو، محمد سامسار، أن روسيا أرسلت 80 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مناطق الكوارث في تركيا.ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن سامسار قوله: "حتى اليوم، تم إرسال 80 طناً من المساعدات الإنسانية من روسيا لاحتياجات منطقة الكارثة في تركيا، بالإضافة إلى تحويل أكثر من مليون دولار".وأشار الدبلوماسي التركي، إلى أنه في اليوم الأول من الكارثة "اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي، وأعرب عن تعازيه، معلناً أيضا إرسال المساعدات اللازمة.وأمس الأول (الأربعاء)، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 شباط/فبراير الجاري إلى 43 ألفًا و556 قتيلا.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا بتعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى، مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.

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الأخبار, أخبار تركيا اليوم, روسيا, زلزال, الأخبار, أخبار العالم الآن