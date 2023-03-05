https://sputnikarabic.ae/20230305/10-عادات-تسبب-الشيخوخة-المبكرة-1074353572.html

10 عادات تسبب الشيخوخة المبكرة

10 عادات تسبب الشيخوخة المبكرة

التقدم في السن أمر حتمي، لكن هناك الكثير من العادات السيئة التي تسرع هذه العملية، وتتعلق بنمط الحياة والنظام الغذائي. 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T16:52+0000

2023-03-05T16:52+0000

2023-03-05T17:02+0000

مجتمع

الصحة

القهوة

علوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101810/33/1018103332_0:0:1503:845_1920x0_80_0_0_97a0ca3c34cb4c61a843210438dfc568.jpg

الشيخوخة هي تآكل عام لأجسامنا يحدث مع مرور الوقت. على الرغم من أنها عملية طبيعية ولا يمكن منعها، إلا أن العديد من العوامل يمكن أن تؤثر عليها.موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا" وقناة "إن دي تي في" رصدا العديد من العوامل التي تسرع عملية الشيخوخة لدينا.1. الكحولالاستهلاك المكثف للكحول يجعلنا نتقدم في العمر بشكل أسرع. شرب الكحول الكثيف يمكن أن يفسد صحتك، كما يزيد من معدل شيخوخة الجلد.2. قلة النومعلى الرغم من أنك قد تكون قادرا على القيام بأعمالك المعتادة مع ساعات أقل من النوم، ولكنك تدفع جسمك نحو الشيخوخة مع نوم أقل.3. عدم وجود نظام غذائي مناسب عدم وجود نظام غذائي مغذي يزيد من مستوى الكوليسترول، ويقلل من التمثيل الغذائي، ويزيد من وزنك ويفتح بوابة الأمراض التي تهدد الحياة. الوجبات الغذائية العصرية السريعة مرتبطة بالكثير من الضغط على الجسم وزيادة الالتهاب.4. قلة النشاط البدنيقلة التمرينات هي السبب وراء العديد من الأمراض المتغيرة للحياة مثل مرض السكري وزيادة مخاطر القلب والأوعية الدموية.5. التوترأدمغتنا قادرة على التعامل مع الكثير من التوتر ولكن على المدى الطويل يضر أجسامنا ويسرع عملية الشيخوخة.6. الكافيينالشاي والقهوة لهما فوائد صحية، ولكن فقط عند استهلاكهما في حدود المعقول. استهلاك الكثير من الشاي والقهوة يجعلنا نشيخ أسرع.7. تفادي وجباتغيرت حياة العمل المزدحمة، والعمل في وقت متأخر من الليل، والاستيقاظ في وقت متأخر من الصباح، روتين إفطارنا، ما يترتب عليه حرمان الجسم من النوع الصحيح من الطاقة.8. التدخينتماما مثل شرب الكحول، فإن التدخين له أيضا تأثير خطير على صحة الفرد. ويسرع الشيخوخة.9. الجلوس كثيراقد يكون الجلوس كثيرا أمرا لا مفر منه للأشخاص الذين لديهم وظيفة مكتبية. يؤثر الجلوس كثيرا على الدورة الدموية في الجسم حتى لو كنت تعمل بانتظام. يجب أن تحاول المشي أو التمدد أثناء العمل.10. قلة العلاقة الحميمةأثبتت الدراسات أن العلاقة الحميمة تساعد على زيادة متوسط العمر المتوقع. وتعزز إنتاج هرمونات السعادة.

https://sputnikarabic.ae/20220716/دراسة-المشروبات-الكحولية-تشكل-خطرا-على-الأشخاص-دون-سن-40-عاما-1065137613.html

https://sputnikarabic.ae/20230228/خاصة-بين-النساء-دراسة-تربط-بين-قلة-النوم-وحالة-قلبية-مميتة-1074135704.html

https://sputnikarabic.ae/20211213/4-طرق-بسيطة-لخفض-مستوى-الكوليسترول-قبل-فوات-الأوان-1053887351.html

https://sputnikarabic.ae/20210601/8-مشاكل-صحية-خطيرة-يسببها-نقص-الحركة-والجلوس-في-المنزل-1049135157.html

https://sputnikarabic.ae/20210604/طعام-يقلل-من-مستوى-التوتر-والقلق-بسهولة-1049162548.html

https://sputnikarabic.ae/20230303/7-أخطاء-نرتكبها-لدى-تناول-القهوة-قد-تدمر-الصحة-1074286587.html

https://sputnikarabic.ae/20220924/دراسة-تخطي-وجبة-الفطور-يرتبط-بتدهور-الصحة-الإدراكية-1068173994.html

https://sputnikarabic.ae/20220516/دراسة-تكشف-عن-3-أنواع-من-الخضروات-للحد-من-أضرار-التدخين-1062294477.html

https://sputnikarabic.ae/20230122/الجلوس-لفترات-طويلة-قد-يكون-قاتلا-باحثون-يتوصلون-إلى-حل-فعال-1072580530.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, القهوة, علوم, الأخبار, أخبار العالم الآن