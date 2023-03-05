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https://sputnikarabic.ae/20230305/10-عادات-تسبب-الشيخوخة-المبكرة-1074353572.html
10 عادات تسبب الشيخوخة المبكرة
10 عادات تسبب الشيخوخة المبكرة
التقدم في السن أمر حتمي، لكن هناك الكثير من العادات السيئة التي تسرع هذه العملية، وتتعلق بنمط الحياة والنظام الغذائي. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T16:52+0000
2023-03-05T17:02+0000
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الشيخوخة هي تآكل عام لأجسامنا يحدث مع مرور الوقت. على الرغم من أنها عملية طبيعية ولا يمكن منعها، إلا أن العديد من العوامل يمكن أن تؤثر عليها.موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا" وقناة "إن دي تي في" رصدا العديد من العوامل التي تسرع عملية الشيخوخة لدينا.1. الكحولالاستهلاك المكثف للكحول يجعلنا نتقدم في العمر بشكل أسرع. شرب الكحول الكثيف يمكن أن يفسد صحتك، كما يزيد من معدل شيخوخة الجلد.2. قلة النومعلى الرغم من أنك قد تكون قادرا على القيام بأعمالك المعتادة مع ساعات أقل من النوم، ولكنك تدفع جسمك نحو الشيخوخة مع نوم أقل.3. عدم وجود نظام غذائي مناسب عدم وجود نظام غذائي مغذي يزيد من مستوى الكوليسترول، ويقلل من التمثيل الغذائي، ويزيد من وزنك ويفتح بوابة الأمراض التي تهدد الحياة. الوجبات الغذائية العصرية السريعة مرتبطة بالكثير من الضغط على الجسم وزيادة الالتهاب.4. قلة النشاط البدنيقلة التمرينات هي السبب وراء العديد من الأمراض المتغيرة للحياة مثل مرض السكري وزيادة مخاطر القلب والأوعية الدموية.5. التوترأدمغتنا قادرة على التعامل مع الكثير من التوتر ولكن على المدى الطويل يضر أجسامنا ويسرع عملية الشيخوخة.6. الكافيينالشاي والقهوة لهما فوائد صحية، ولكن فقط عند استهلاكهما في حدود المعقول. استهلاك الكثير من الشاي والقهوة يجعلنا نشيخ أسرع.7. تفادي وجباتغيرت حياة العمل المزدحمة، والعمل في وقت متأخر من الليل، والاستيقاظ في وقت متأخر من الصباح، روتين إفطارنا، ما يترتب عليه حرمان الجسم من النوع الصحيح من الطاقة.8. التدخينتماما مثل شرب الكحول، فإن التدخين له أيضا تأثير خطير على صحة الفرد. ويسرع الشيخوخة.9. الجلوس كثيراقد يكون الجلوس كثيرا أمرا لا مفر منه للأشخاص الذين لديهم وظيفة مكتبية. يؤثر الجلوس كثيرا على الدورة الدموية في الجسم حتى لو كنت تعمل بانتظام. يجب أن تحاول المشي أو التمدد أثناء العمل.10. قلة العلاقة الحميمةأثبتت الدراسات أن العلاقة الحميمة تساعد على زيادة متوسط العمر المتوقع. وتعزز إنتاج هرمونات السعادة.
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الصحة, القهوة, علوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
الصحة, القهوة, علوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

10 عادات تسبب الشيخوخة المبكرة

16:52 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 17:02 GMT 05.03.2023)
© Youtub/maeنصائح لتفادى آلام الظهر والرقبة
نصائح لتفادى آلام الظهر والرقبة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© Youtub/mae
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التقدم في السن أمر حتمي، لكن هناك الكثير من العادات السيئة التي تسرع هذه العملية، وتتعلق بنمط الحياة والنظام الغذائي.
الشيخوخة هي تآكل عام لأجسامنا يحدث مع مرور الوقت. على الرغم من أنها عملية طبيعية ولا يمكن منعها، إلا أن العديد من العوامل يمكن أن تؤثر عليها.
موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا" وقناة "إن دي تي في" رصدا العديد من العوامل التي تسرع عملية الشيخوخة لدينا.
1. الكحول
الاستهلاك المكثف للكحول يجعلنا نتقدم في العمر بشكل أسرع. شرب الكحول الكثيف يمكن أن يفسد صحتك، كما يزيد من معدل شيخوخة الجلد.
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2. قلة النوم
على الرغم من أنك قد تكون قادرا على القيام بأعمالك المعتادة مع ساعات أقل من النوم، ولكنك تدفع جسمك نحو الشيخوخة مع نوم أقل.
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3. عدم وجود نظام غذائي مناسب
عدم وجود نظام غذائي مغذي يزيد من مستوى الكوليسترول، ويقلل من التمثيل الغذائي، ويزيد من وزنك ويفتح بوابة الأمراض التي تهدد الحياة. الوجبات الغذائية العصرية السريعة مرتبطة بالكثير من الضغط على الجسم وزيادة الالتهاب.
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4. قلة النشاط البدني
قلة التمرينات هي السبب وراء العديد من الأمراض المتغيرة للحياة مثل مرض السكري وزيادة مخاطر القلب والأوعية الدموية.
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5. التوتر
أدمغتنا قادرة على التعامل مع الكثير من التوتر ولكن على المدى الطويل يضر أجسامنا ويسرع عملية الشيخوخة.
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6. الكافيين
الشاي والقهوة لهما فوائد صحية، ولكن فقط عند استهلاكهما في حدود المعقول. استهلاك الكثير من الشاي والقهوة يجعلنا نشيخ أسرع.
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7. تفادي وجبات
غيرت حياة العمل المزدحمة، والعمل في وقت متأخر من الليل، والاستيقاظ في وقت متأخر من الصباح، روتين إفطارنا، ما يترتب عليه حرمان الجسم من النوع الصحيح من الطاقة.
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8. التدخين
تماما مثل شرب الكحول، فإن التدخين له أيضا تأثير خطير على صحة الفرد. ويسرع الشيخوخة.
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9. الجلوس كثيرا
قد يكون الجلوس كثيرا أمرا لا مفر منه للأشخاص الذين لديهم وظيفة مكتبية. يؤثر الجلوس كثيرا على الدورة الدموية في الجسم حتى لو كنت تعمل بانتظام. يجب أن تحاول المشي أو التمدد أثناء العمل.
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10. قلة العلاقة الحميمة
أثبتت الدراسات أن العلاقة الحميمة تساعد على زيادة متوسط العمر المتوقع. وتعزز إنتاج هرمونات السعادة.
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