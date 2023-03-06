https://sputnikarabic.ae/20230306/أنصار-الله-تعلن-انتظام-وصول-السفن-التجارية-وسفن-الحاويات-إلى-موانئ-الحديدة-1074402252.html

"أنصار الله" تعلن انتظام وصول السفن التجارية وسفن الحاويات إلى موانئ الحديدة

"أنصار الله" تعلن انتظام وصول السفن التجارية وسفن الحاويات إلى موانئ الحديدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الإثنين، بدء وصول السفن التجارية بصورة منتظمة إلى الموانئ التي تديرها الجماعة في محافظة الحديدة الساحلية على... 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T19:30+0000

2023-03-06T19:30+0000

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القاهرة- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال وزير النقل في حكومة الإنقاذ الوطني "غير معترف بها" المشكلة من "أنصار الله"، عبد الوهاب الدرة: "ميناء الحديدة والموانئ الأخرى التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بدأت تستقبل السفن التجارية وسفن حاويات البضائع بشكل منتظم".تصريحات الدرة جاءت خلال لقائه منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، حيث شدد على أنه "من الضروري البدء بتنفيذ المشاريع الإنشائية والتطويرية والفنية لميناء الحديدة وخاصة توفير الكرينات الجسرية".وبشأن ناقلة النفط المتهالكة "صافر" التي تهدد بكارثة بيئية جراء تصاعد احتمالات تسرب أكثر من مليون برميل من الخام مخزنة فيها قبالة سواحل الحديدة، شدد وزير النقل في حكومة "الإنقاذ" على "ضرورة البدء بتنفيذ خطة استبدال الخزان العائم صافر دون تأخير تجنباً لأي تداعيات كارثية على البيئة البحرية والمنطقة".وحسب وكالة "سبأ"، "تطرق اللقاء إلى المشاريع الفنية التشغيلية من معدات وأجهزة لمطار صنعاء الدولي ذات الأهمية لتقديم خدمات ملاحية جوية متميزة ومشاريع إعادة تأهيل مطار الحديدة الدولي حسب ما التزم به البرنامج الإنمائي".من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن "البرنامج الإنمائي حريص على تنفيذ ما تم الالتزام به بميناء الحديدة ومطاري صنعاء والحديدة نظراً لأهمية هذه المرافق الحيوية لخدمة الشعب اليمني بالإضافة إلى السعي لتنفيذ خطة استبدال الخزان العائم (صافر)".وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لتنفيذ آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على إمدادات السلاح.طالع أيضا: لماذا قررت "أنصار الله" الانسحاب من موانئ الحديدة الآن

https://sputnikarabic.ae/20220903/الحكومة-اليمنية-لا-يوجد-أي-قيود-خاصة-مفروضة-على-المشتقات-النفطية-إلى-موانئ-الحديدة-1067249617.html

https://sputnikarabic.ae/20191113/الحكومة-اليمنية-تجدد-تمسكها-بانسحاب-أنصار-الله-من-موانئ-ومدينة-الحديدة-1043403643.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم