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https://sputnikarabic.ae/20230306/أنقرة-تستدعي-السفير-الأمريكي-على-خلفية-زيارة-رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكية-إلى-سوريا-1074388656.html
أنقرة تستدعي السفير الأمريكي على خلفية زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية إلى سوريا
أنقرة تستدعي السفير الأمريكي على خلفية زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية إلى سوريا
استدعت وزراة الخارجية التركية السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك، إلى مقر الوزارة وذلك على خلفية زيارة رئيس لجنة القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي لسوريا. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T13:53+0000
2023-03-06T13:53+0000
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر دبلوماسي في أنقرة قوله: "تم استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك إلى وزارة الخارجية اليوم بخصوص زيارة رئيس الأركان الأمريكية مارك ميلي إلى شمال شرق سوريا في 4 مارس 2023، وطلب منه توضيحات بخصوص هذه الزيارة".هذا وذكرت وكالة "رويترز" أن ميلي وصل سرا إلى القاعدة العسكرية في سوريا من أجل تقييم فاعلية الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية)، بالإضافة إلى سلامة القوات الأمريكية في سوريا.ولدى سؤاله عما إذا كان يعتبر المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا لها ما يبررها من حيث المخاطر أجاب: "إذا كنت تعتقد أنه مهم، فإن جوابي هو نعم".
https://sputnikarabic.ae/20230304/إعلام-رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكية-زار-قاعدة-عسكرية-في-سوريا-سرا---1074327718.html
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العالم, استدعاء, سفير, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, استدعاء, سفير, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أنقرة تستدعي السفير الأمريكي على خلفية زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية إلى سوريا

13:53 GMT 06.03.2023
© AFP 2023 / Sheimo Ugluمبنى الوزارة الخارجية التركية
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / Sheimo Uglu
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استدعت وزراة الخارجية التركية السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك، إلى مقر الوزارة وذلك على خلفية زيارة رئيس لجنة القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي لسوريا.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر دبلوماسي في أنقرة قوله: "تم استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك إلى وزارة الخارجية اليوم بخصوص زيارة رئيس الأركان الأمريكية مارك ميلي إلى شمال شرق سوريا في 4 مارس 2023، وطلب منه توضيحات بخصوص هذه الزيارة".
هذا وذكرت وكالة "رويترز" أن ميلي وصل سرا إلى القاعدة العسكرية في سوريا من أجل تقييم فاعلية الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية)، بالإضافة إلى سلامة القوات الأمريكية في سوريا.
وقال الجنرال في تصريح للصحفيين المرافقين له، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحرزون تقدمًا في إلحاق هزيمة طويلة الأمد بتنظيم "داعش" الإرهابي.
رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
إعلام: رئيس هيئة الأركان الأمريكية زار قاعدة عسكرية في سوريا سرا
4 مارس, 20:16 GMT
ولدى سؤاله عما إذا كان يعتبر المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا لها ما يبررها من حيث المخاطر أجاب: "إذا كنت تعتقد أنه مهم، فإن جوابي هو نعم".
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