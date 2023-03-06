https://sputnikarabic.ae/20230306/إعلام-المواجهة-ستكون-كارثية-إذا-شنت-أمريكا-وإسرائيل-حربا-ضد-إيران-1074370627.html

إعلام: المواجهة ستكون كارثية إذا شنت أمريكا وإسرائيل حربا ضد إيران

إعلام: المواجهة ستكون كارثية إذا شنت أمريكا وإسرائيل حربا ضد إيران

حذرت مجلة أمريكية من تداعيات كارثية لعملية عسكرية محتملة تشنها أمريكا وإسرائيل ضد إيران. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T09:02+0000

2023-03-06T09:02+0000

2023-03-06T09:02+0000

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وصلت العلاقات بين الغرب وإيران إلى أدنى مستوياتها، وتصاعدت التوترات بشكل حاد في الأشهر الستة الماضية، مع تعثر مفاوضات إحياء الاتفاق النووي والغضب الغربي من تعامل السلطات الإيرانية مع احتجاجات تقول طهران إن قوى غربية وإقليمية تحركها.في غضون ذلك، باتت طهران مقتنعة بأن الغرب يركز بشكل متزايد على أجندة تغيير النظام. ربما كان الطرفان يأملان في تجنب التصعيد - باختيار سيناريو بلا اتفاق ولا أزمة على الجبهة النووية - لكن هذا الاحتمال يتضاءل، وفق تقرير لمجلة "فورين بوليسي".أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تم العثور أخيرًا على آثار لجزيئات اليورانيوم عالي التخصيب، تصل إلى 84 في المئة، في إيران.هذا هو أقرب ما وصلت إليه إيران للوصول إلى عتبة 90 في المئة المطلوبة للوقود النووي المستخدم في صنع الأسلحة.وبحسب ما ورد، تدرس الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو توجيه ضربات عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، من المرجح أن تجتذب بسرعة الولايات المتحدة. تشير سلسلة الهجمات ضد إيران خلال الشهر الماضي إلى أن إسرائيل تمضي قدماً بالفعل.وبحسب التقرير، فإن "المواجهة العسكرية ستكون كارثية. ويجب تجنبها قبل فوات الأوان؛ إذ سيكون للحرب عواقب وخيمة وذات نتائج عكسية على الغرب وإسرائيل وجيران إيران والشعب الإيراني".وأضاف: "بشكل حاسم وخلافا للحظات السابقة العالية الخطورة (بين الغرب وإيران)، كما في 2009 أو 2012، يبدو أن هناك تراجعا ضئيلا على ما يبدو من الولايات المتحدة وأوروبا لتجنب هذه النتيجة".إسرائيل، التي قالت إنها لن تقبل بإيران مسلحة نوويًا، تتحدث بشكل متزايد عن الحاجة إلى توجيه ضربة قبل فوات الأوان. ومما يُرى علنا، فإن إدارة بايدن لا تضغط على إسرائيل للتراجع.أجرت إسرائيل والولايات المتحدة أخيرا تدريبات عسكرية غير مسبوقة، فيما كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محاكاة لهجمات ضد إيران.وفي الشهر الماضي، صرح السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس أن "إسرائيل تستطيع وينبغي أن تفعل كل ما تريد" للتعامل مع إيران، و"نحن نساندهم".كما أن المشاورات العسكرية الأمريكية المكثفة مع دول الخليج تخلق انطباعا بزيادة الاستعداد للصراع.يقف هذا النهج في تناقض صارخ مع الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما، اللذين سعيا بنشاط لعرقلة العمل العسكري الإسرائيلي الذي هدد بجر واشنطن إلى مواجهة إقليمية مباشرة أخرى.باتت الدول الأوروبية التي لعبت دورا نشطا منذ فترة طويلة في إخراج الولايات المتحدة وإسرائيل من حافة الصراع مع إيران تلتزم الصمت إلى حد كبير بشأن مخاطر الضربات العسكرية."نتائج كارثية"قد تنجح الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية من الناحية التكتيكية في تأخير برنامج إيران النووي. ومع ذلك، فمن غير المؤكد إلى متى سيستمر ذلك، بالنظر إلى أن إيران قد تحولت إلى منشآت نووية عميقة تحت الأرض لتجنب التخريب.علاوة على ذلك، بالنظر إلى عدم الاستعداد الإسرائيلي والغربي لإطلاق عملية تغيير النظام بالكامل، من المرجح أن تعزز الضربات العسكرية قبضة الحرس الثوري الإيراني المحلية على السلطة بدلا من إضعافها، مما يسرع من إضفاء الطابع الأمني المكثف على الدولة.وبحسب التقرير: "في هذا السيناريو، كما حدث خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980- 1988)، سيكون من الأسهل على الجمهورية الإسلامية تكثيف قمعها ضد الاحتجاجات".من المحتمل أن تكون الآثار الخارجية كارثية بالقدر نفسه. ستؤدي الضربات العسكرية الإسرائيلية إلى رد إيراني أوسع.يمكن أن تبدأ إيران في استهداف إسرائيل من خلال حلفائها في سوريا ولبنان، لكن طهران يمكن أيضا أن تستأنف الهجمات المباشرة على طرق الشحن الرئيسية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي في محاولة لتعطيل الطاقة العالمية، وفق تقرير "فورين بوليسي".الأسواق بالفعل تحت ضغط بسبب الأزمة في أوكرانيا. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى تعطيل الهدوء الهش في العراق ومفاقمة الأعمال العدائية في اليمن، حيث ينظر للبلدين على أنهما منصات لإثارة الصراع الإقليمي واستهداف دول الخليج العربي والمصالح الأمريكية.

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