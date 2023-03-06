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https://sputnikarabic.ae/20230306/السعودية-تقدم-5-مليارات-دولار-وديعة-في-البنك-المركزي-التركي-1074378227.html
السعودية تقدم 5 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي التركي
السعودية تقدم 5 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي التركي
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إلى البنك المركزي التركي. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T10:33+0000
2023-03-06T10:33+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد عقيل الخطيب، في تركيا اليوم "اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي".وأوضحت أن محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافغي أوغلو، هو من وقع الاتفاقية من الجانب التركي وأن الوديعة تعتبر "امتدادا للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق".وفي وقت سابق، وقعت المملكة العربية السعودية مشاريع إنسانية لصالح متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا بأكثر من 48 مليون دولار (183 مليون ريال)، وفق ما أفادت به قناة "الإخبارية" السعودية.جاء ذلك خلال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث في جلسة تحت عنوان "تطور المشهد الإنساني في عام 2023 والأعوام القادمة"، بحضور زير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والمبعوث الأممي السابق إلى اليمن مارتن غريفث، وعدد من قيادات منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.وقال الوزير ابن فرحان، خلال المنتدى، إن "ملوك المملكة منذ تأسيسها دأبوا على تسخير إمكانياتها لخدمة القضايا الإنسانية ومد يد العون لرفع المعاناة عن المتضررين وإغاثة الملهوفين".ووجهت القيادة السعودية، غداة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 فبراير/شباط الفائت، بتسيير جسر جوي لإيصال المساعدات الإغاثية لضحايا الزلزال في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/السعودية-توقع-مشاريع-بـ48-مليون-دولار-لصالح-متضرري-الزلزال-في-تركيا-وسوريا-1073760248.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار

السعودية تقدم 5 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي التركي

10:33 GMT 06.03.2023
CC BY-SA 4.0 / Dosseman / Kahramanmaraş view from Piramit building (cropped image)منظر جوي لمدينة كهرمان مرعش التركية قبل الزلزال
منظر جوي لمدينة كهرمان مرعش التركية قبل الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
CC BY-SA 4.0 / Dosseman / Kahramanmaraş view from Piramit building (cropped image)
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إلى البنك المركزي التركي.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد عقيل الخطيب، في تركيا اليوم "اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي".
وأوضحت أن محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافغي أوغلو، هو من وقع الاتفاقية من الجانب التركي وأن الوديعة تعتبر "امتدادا للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق".
وفي وقت سابق، وقعت المملكة العربية السعودية مشاريع إنسانية لصالح متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا بأكثر من 48 مليون دولار (183 مليون ريال)، وفق ما أفادت به قناة "الإخبارية" السعودية.
العلم السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
السعودية توقع مشاريع بـ48 مليون دولار لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا
20 فبراير, 11:38 GMT
جاء ذلك خلال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث في جلسة تحت عنوان "تطور المشهد الإنساني في عام 2023 والأعوام القادمة"، بحضور زير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والمبعوث الأممي السابق إلى اليمن مارتن غريفث، وعدد من قيادات منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.
وقال الوزير ابن فرحان، خلال المنتدى، إن "ملوك المملكة منذ تأسيسها دأبوا على تسخير إمكانياتها لخدمة القضايا الإنسانية ومد يد العون لرفع المعاناة عن المتضررين وإغاثة الملهوفين".
ووجهت القيادة السعودية، غداة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 فبراير/شباط الفائت، بتسيير جسر جوي لإيصال المساعدات الإغاثية لضحايا الزلزال في البلدين.
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