https://sputnikarabic.ae/20230306/الصحة-المغربية-تعلن-التوقف-عن-إصدار-نشرة-يومية-عن-كورونا-بالمملكة-1074404980.html
الصحة المغربية تعلن التوقف عن إصدار نشرة يومية عن كورونا بالمملكة
الصحة المغربية تعلن التوقف عن إصدار نشرة يومية عن كورونا بالمملكة
أعلنت وزارة الصحة المغربية التوقف عن إصدار نشرة يومية لمصابي كورونا بداية من اليوم الإثنين. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T21:54+0000
2023-03-06T21:54+0000
2023-03-06T21:54+0000
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وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنها "ستتوقف ابتداء من اليوم الإثنين 6 مارس عن إصدار النشرة اليومية لكوفيد 19، وسوف يتم اعتماد نشرة أسبوعية كل يوم جمعة مساء، سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة".ولفتت الوزارة، بحسب موقع "هسبريس" المغربي إلى أن "كوفيد-19 لا يزال يشكل طارئا صحيا عالميا، وسيستمر المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تتبع الوضع الوبائي بشكل دقيق على الصعيد الوطني والدولي وسيتم إخبار الرأي العام بأي مستجد متعلق بهذه الجائحة".وفي البيان نصحت الوزارة "الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية بارتداء الكمامة وتفادي الاختلاط بالآخرين أو ارتياد الأماكن المزدحمة، والتوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب".ونهاية الشهر الماضي، أنهى المغرب سريان حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت في البلاد منذ ثلاثة أعوام للتصدي لكورونا، وكانت الحكومة المغربية تمدد نهاية كل شهر منذ مارس 2020، حالة الطوارئ الصحية، ومددت آخر مرة حتى نهاية فبراير من دون الإعلان عن أي تجديد آخر.وإجمالي الإصابات بكورونا في المغرب وصلت إلى ١٫٢٧ مليون إصابة، تعافى منهم 1.25 مليون حالة، بينما تم تسجيل ١٦٬٢٩٦حالة وفاة بالفيروس، وفقا البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب.
https://sputnikarabic.ae/20220929/المغرب-يمدد-حالة-الطوارئ-الصحية-شهرا-لمواجهة-كورونا--1068419052.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, فيروس كورونا, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الصحة, وزارة الصحة المغربية
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, فيروس كورونا, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الصحة, وزارة الصحة المغربية
الصحة المغربية تعلن التوقف عن إصدار نشرة يومية عن كورونا بالمملكة
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أعلنت وزارة الصحة المغربية التوقف عن إصدار نشرة يومية لمصابي كورونا بداية من اليوم الإثنين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنها "ستتوقف ابتداء من اليوم الإثنين 6 مارس عن إصدار النشرة اليومية لكوفيد 19، وسوف يتم اعتماد نشرة أسبوعية كل يوم جمعة مساء، سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة".
ولفتت الوزارة، بحسب موقع
"هسبريس" المغربي إلى أن "كوفيد-19 لا يزال يشكل طارئا صحيا عالميا، وسيستمر المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تتبع الوضع الوبائي بشكل دقيق على الصعيد الوطني
والدولي وسيتم إخبار الرأي العام بأي مستجد متعلق بهذه الجائحة".
29 سبتمبر 2022, 21:16 GMT
وفي البيان نصحت الوزارة "الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية بارتداء الكمامة وتفادي الاختلاط بالآخرين أو ارتياد الأماكن المزدحمة، والتوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب
".
ونهاية الشهر الماضي، أنهى المغرب سريان حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت في البلاد منذ ثلاثة أعوام للتصدي لكورونا، وكانت الحكومة المغربية تمدد نهاية كل شهر منذ مارس 2020، حالة الطوارئ الصحية، ومددت آخر مرة حتى نهاية فبراير من دون الإعلان عن أي تجديد آخر.
وإجمالي الإصابات بكورونا في المغرب وصلت إلى ١٫٢٧ مليون إصابة، تعافى منهم 1.25 مليون حالة، بينما تم تسجيل ١٦٬٢٩٦حالة وفاة بالفيروس، وفقا البوابة
الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب.