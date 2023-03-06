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اندلاع حريق كبير في مبنى مطل على مرفأ بيروت... صور وفيديو
اندلاع حريق كبير في مبنى مطل على مرفأ بيروت... صور وفيديو
شب حريق كبير، اليوم الإثنين، داخل مبنى مطل على مرفأ بيروت. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T14:26+0000
2023-03-06T14:26+0000
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واندلع الحريق في مبنى "كرم تاور"، المتواجد في منطقة الأشرفية، وفقا لموقع "لبنان 24".وضرب الحريق الطبقات الأخيرة من البرج، وما زالت أسباب اندلاعه مجهولة.وسارعت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، وتساعد السكان على إخلاء منازلهم.وقال الدفاع المدني اللبناني، في بيان له، إن عناصره تعمل على إخماد النيران التي اندلعت داخل عدد من الشقق السكنية في الطوابق العلوية من مبنى سكني في الأشرفية - بيروت، وذلك بالتوازي مع إنقاذهم عائلة محتجزة داخل شقة في الطوابق العلوية.ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب 2020؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.وعزت السلطات اللبنانية الانفجار، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات احترازية.
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

اندلاع حريق كبير في مبنى مطل على مرفأ بيروت... صور وفيديو

14:26 GMT 06.03.2023
© Sputnik . Abed.K Bayطوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت
طوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
طوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت
© Sputnik . Abed.K Bay
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شب حريق كبير، اليوم الإثنين، داخل مبنى مطل على مرفأ بيروت.
واندلع الحريق في مبنى "كرم تاور"، المتواجد في منطقة الأشرفية، وفقا لموقع "لبنان 24".
وضرب الحريق الطبقات الأخيرة من البرج، وما زالت أسباب اندلاعه مجهولة.
وسارعت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، وتساعد السكان على إخلاء منازلهم.
وقال الدفاع المدني اللبناني، في بيان له، إن عناصره تعمل على إخماد النيران التي اندلعت داخل عدد من الشقق السكنية في الطوابق العلوية من مبنى سكني في الأشرفية - بيروت، وذلك بالتوازي مع إنقاذهم عائلة محتجزة داخل شقة في الطوابق العلوية.
ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب 2020؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.
وعزت السلطات اللبنانية الانفجار، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات احترازية.
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