اندلاع حريق كبير في مبنى مطل على مرفأ بيروت... صور وفيديو
© Sputnik . Abed.K Bayطوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت
طوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت
© Sputnik . Abed.K Bay
شب حريق كبير، اليوم الإثنين، داخل مبنى مطل على مرفأ بيروت.
وضرب الحريق الطبقات الأخيرة من البرج، وما زالت أسباب اندلاعه مجهولة.
بالفيديو.. اندلاعُ حريق بمبنى في منطقة الأشرفية وفرق الإطفاء تعمل على إخماده— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 6, 2023
التفاصيل في الرابط المرفق:https://t.co/VmuPU6VtZh#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/p48bP8sOTq
وسارعت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، وتساعد السكان على إخلاء منازلهم.
بالفيديو.. اندلاع حريق بمبنى في منطقة الأشرفية وفرق الإطفاء تعمل على إخماده#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/bINL5gmjxi— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 6, 2023
وقال الدفاع المدني اللبناني، في بيان له، إن عناصره تعمل على إخماد النيران التي اندلعت داخل عدد من الشقق السكنية في الطوابق العلوية من مبنى سكني في الأشرفية - بيروت، وذلك بالتوازي مع إنقاذهم عائلة محتجزة داخل شقة في الطوابق العلوية.
يعمل عناصر من الدفاع المدني، في هذه الاثناء، على اخماد النيران التي اندلعت داخل عدد من الشقق السكنية في الطوابق العلوية من مبنى سكني في الاشرفية-بيروت.— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) March 6, 2023
توازياً يعمل العناصر على انقاذ عائلة محتجزة داخل شقة في الطوابق العلوية. pic.twitter.com/pA8V3bq7x8
ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب 2020؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.
وعزت السلطات اللبنانية الانفجار، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات احترازية.