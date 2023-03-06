https://sputnikarabic.ae/20230306/باريس-سان-جيرمان-الفرنسي-يعلن-انتهاء-موسم-نيمار-بالغياب-4-أشهر-بسب-الإصابة-1074400698.html
باريس سان جيرمان الفرنسي يعلن انتهاء موسم نيمار بالغياب 4 أشهر بسب الإصابة
باريس سان جيرمان الفرنسي يعلن انتهاء موسم نيمار بالغياب 4 أشهر بسب الإصابة
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الإثنين، "انتهاء موسم لاعبه البرازيلي نيمار داسيلفا، وغيابه لمدة تتراوح ما بين 3 أو 4 أشهر بسبب الإصابة". 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T18:40+0000
2023-03-06T18:40+0000
2023-03-06T18:40+0000
مجتمع
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قطر
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وقال باريس سان جيرمان، في بيان رسمي، إن "نيمار جونيور عانى من عدة نوبات من عدم استقرار الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة".وأضاف البيان: "بعد إصابة أخيرة بالتواء له في 20 فبراير/ شباط الماضي، أوصى الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان بإجراء عملية إصلاح الأربطة، لتجنب خطر تكرار الإصابة، وأكد جميع الخبراء الذين تمت استشارتهم هذه الحاجة".وأكد النادي الفرنسي أنه "سيتم إجراء هذه الجراحة في الأيام القادمة في مستشفى أسبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، ومن المتوقع أن يتأخر من 3 إلى 4 أشهر قبل عودته إلى التدريب الجماعي".وتعرض نيمار دا سيلفا للإصابة في مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد ليل التى انتهت بنتيجة 4-3 لباريس،ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2022-2023.
https://sputnikarabic.ae/20221205/نيمار-يقترب-من-تحطيم-رقم-بيليه-التاريخي-مع-البرازيل-1070890959.html
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نادي باريس سان جيرمان, رياضة, الأخبار, منوعات, قطر
نادي باريس سان جيرمان, رياضة, الأخبار, منوعات, قطر
باريس سان جيرمان الفرنسي يعلن انتهاء موسم نيمار بالغياب 4 أشهر بسب الإصابة
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الإثنين، "انتهاء موسم لاعبه البرازيلي نيمار داسيلفا، وغيابه لمدة تتراوح ما بين 3 أو 4 أشهر بسبب الإصابة".
وقال باريس سان جيرمان، في بيان رسمي
، إن "نيمار جونيور عانى من عدة نوبات من عدم استقرار الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة".
وأضاف البيان: "بعد إصابة أخيرة بالتواء له في 20 فبراير/ شباط الماضي، أوصى الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان بإجراء عملية إصلاح الأربطة، لتجنب خطر تكرار الإصابة، وأكد جميع الخبراء الذين تمت استشارتهم هذه الحاجة".
وأكد النادي الفرنسي أنه "سيتم إجراء هذه الجراحة في الأيام القادمة في مستشفى أسبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، ومن المتوقع أن يتأخر من 3 إلى 4 أشهر قبل عودته إلى التدريب الجماعي".
وتعرض نيمار دا سيلفا
للإصابة في مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد ليل التى انتهت بنتيجة 4-3 لباريس،ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2022-2023.