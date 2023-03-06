https://sputnikarabic.ae/20230306/باكستان-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الهجوم-الذي-استهدف-سيارة-للشرطة-إلى-16-شخصا-1074405459.html
باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف سيارة للشرطة إلى 16 شخصا
باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف سيارة للشرطة إلى 16 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف سيارة للشرطة بمنطقة بولان الباكستانية، الاثنين، إلى 16 قتيلا، وجاء ذلك وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T23:55+0000
2023-03-06T23:55+0000
2023-03-06T23:55+0000
باكستان
حكومة باكستان
تفجير انتحاري
الشرطة الباكستانية
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الضحايا 9 قتلى على الأقل و11 مصابا.وفي غضون ذلك، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا، مسؤوليته عن الهجوم.ورجحت السلطات أن الهجوم انتحاري، غير أنه لم ترد أي تفاصيل أخرى عن الهجوم إلى الآن.وتعاني باكستان من هجمات إرهابية متكررة، كان أبرزها تفجير مسجد في مدينة بيشاور، في يناير/كانون الثاني الماضي؛ ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وإصابة أكثر من 200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230306/مقتل-9-من-أفراد-الشرطة-الباكستانية-في-هجوم-انتحاري-1074369031.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان, حكومة باكستان, تفجير انتحاري, الشرطة الباكستانية, العالم
باكستان, حكومة باكستان, تفجير انتحاري, الشرطة الباكستانية, العالم
باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف سيارة للشرطة إلى 16 شخصا
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ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف سيارة للشرطة بمنطقة بولان الباكستانية، الاثنين، إلى 16 قتيلا، وجاء ذلك وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
موسكو - سبوتنيك. وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الضحايا 9 قتلى على الأقل و11 مصابا
.
وفي غضون ذلك، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا، مسؤوليته عن الهجوم.
ورجحت السلطات أن الهجوم انتحاري، غير أنه لم ترد أي تفاصيل أخرى عن الهجوم إلى الآن.
وتعاني باكستان من هجمات إرهابية متكررة، كان أبرزها تفجير مسجد في مدينة بيشاور
، في يناير/كانون الثاني الماضي؛ ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وإصابة أكثر من 200 آخرين.