https://sputnikarabic.ae/20230131/غوتيريش-يدين-التفجير-الانتحاري-لمسجد-بيشاور-في-باكستان--1072899947.html
غوتيريش يدين التفجير الانتحاري لمسجد بيشاور في باكستان
غوتيريش يدين التفجير الانتحاري لمسجد بيشاور في باكستان
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام للأمم المتحدة أدان بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف يوم الاثنين مسجدا في بيشاور... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T05:48+0000
2023-01-31T05:48+0000
2023-01-31T05:48+0000
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
أخبار باكستان
باكستان
تفجير انتحاري
العالم
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وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان "من المقيت بشكل خاص أن الهجوم وقع في مكان عبادة. حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك القدرة على التعبد بسلام وأمان، حق إنساني عالمي".وقال إن الأمين العام قدم تعازيه القلبية لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وجدد تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب باكستان في جهودهما للتصدي للإرهاب والتطرف العنيف.وقالت باولينا كوبيك، المتحدثة باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن رئيس الجمعية تشابا كوروشي أدان الهجوم الانتحاري في بيشاور قائلا "إن استهداف الناس وهم يصلون هو بحق هجوم مروع وجبان".وقال مسؤولون إن تفجيرا انتحاريا ضرب مسجدا مزدحما في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل وإصابة 157 آخرين على الأقل.
https://sputnikarabic.ae/20230131/باكستان-ارتفاع-حصيلة-قتلى-تفجير-مسجد-بيشاور-إلى-83-قتيلا-1072899230.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, أخبار باكستان, باكستان, تفجير انتحاري, العالم
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, أخبار باكستان, باكستان, تفجير انتحاري, العالم
غوتيريش يدين التفجير الانتحاري لمسجد بيشاور في باكستان
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قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام للأمم المتحدة أدان بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف يوم الاثنين مسجدا في بيشاور بباكستان وأسفر عن مقتل العشرات.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان "من المقيت بشكل خاص أن الهجوم وقع في مكان عبادة
. حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك القدرة على التعبد بسلام وأمان، حق إنساني عالمي".
وقال إن الأمين العام قدم تعازيه القلبية لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين
، وجدد تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب باكستان في جهودهما للتصدي للإرهاب والتطرف العنيف.
وقالت باولينا كوبيك، المتحدثة باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن رئيس الجمعية تشابا كوروشي أدان الهجوم الانتحاري في بيشاور قائلا "إن استهداف الناس وهم يصلون هو بحق هجوم مروع وجبان".
وقال مسؤولون إن تفجيرا انتحاريا ضرب مسجدا مزدحما في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل وإصابة 157 آخرين على الأقل.