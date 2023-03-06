تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

بريغوجين: الجيش الأوكراني يشكل مجموعات مسلحة حول أرتيوموفسك

أعلن مؤسس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوزين، عن إنشاء مجموعات عسكرية أوكرانية حول أرتيموفسك (الاسم الأوكراني هو باخموت)، بما في ذلك مجموعات في سلافيانسك وسفيرسك وتشاسوف يار وكونستانتينوفكا.

وقال بريغوجين في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام"، اليوم الاثنين: " واغنر تحاصر بخموت. ومن أجل رفع الحصار عن باخموت، من المستحسن (بالنسبة للجيش الأوكراني) منع واغنر". لهذا، أنشأت القوات المسلحة الأوكرانية عددا من المجموعات: مجموعة واحدة في سلافيانسك - لواء 67، والتجمع الثاني في سيفرسك - لواء 81 و 66 ، تجمع آخر في تشاسوف يار وواحد في كونستانتينوفكا".

كما دعا بريغوجين إلى الحاجة إلى العمل المنسق لجميع الوحدات الروسية لعرقلة الجيش الأوكراني بالكامل.