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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230306/شويغو-يتفقد-مشاريع-إعمار-البنية-التحتية-في-دونباس-1074364642.html
شويغو يتفقد مشاريع إعمار البنية التحتية في دونباس
شويغو يتفقد مشاريع إعمار البنية التحتية في دونباس
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد مشاريع إعمار البنية التحتية في منطقة دونباس، بما في ذلك في مدينة ماريوبول. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T07:02+0000
2023-03-06T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "قام وزير الدفاع الروسي ضمن إطار جولته إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة وتفقد أعمال إعادة إعمار مجمعات السكنية والبنية التحتية في منطقة دونباس".كما تفقد الوزير المجمع الحديث للوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية في ماريوبول، وهي منطقة سكنية صغيرة جديدة تتكون من 6 مبان سكنية من تسعة طوابق ومدرسة للأطفال، واستمع شويغو إلى تقرير حول إنشاء أكبر قناة مائية تربط منطقة روستوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي ستوفر المياه للعديد من البلدات في المنطقة.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد تفقد تجمع القوات الروسية "فوستوك"، جنوبي دونيتسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وزار شويغو نقطة المراقبة الأمامية لإحدى التشكيلات، حيث استمع إلى تقرير القائد العقيد رستم مرادوف وضباط القيادة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230304/شويغو-يبحث-استمرار-إمداد-قوات-العملية-الخاصة-بالأسلحة-والذخيرة--1074318508.html
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روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

شويغو يتفقد مشاريع إعمار البنية التحتية في دونباس

07:02 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 07:36 GMT 06.03.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد مشاريع إعمار البنية التحتية في منطقة دونباس، بما في ذلك في مدينة ماريوبول.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "قام وزير الدفاع الروسي ضمن إطار جولته إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة وتفقد أعمال إعادة إعمار مجمعات السكنية والبنية التحتية في منطقة دونباس".
وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع تفقد جهوزية المرافق التي تم تكليف الوزارة بها ومنها إعادة إعمار المباني والمنشآت السكنية، كما زار المركز الطبي متعدد الوظائف الذي بناه العسكريون ومركز الطوارئ التابع لوزارة الطوارئ في دونباس.
كما تفقد الوزير المجمع الحديث للوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية في ماريوبول، وهي منطقة سكنية صغيرة جديدة تتكون من 6 مبان سكنية من تسعة طوابق ومدرسة للأطفال، واستمع شويغو إلى تقرير حول إنشاء أكبر قناة مائية تربط منطقة روستوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي ستوفر المياه للعديد من البلدات في المنطقة.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
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وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد تفقد تجمع القوات الروسية "فوستوك"، جنوبي دونيتسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وزار شويغو نقطة المراقبة الأمامية لإحدى التشكيلات، حيث استمع إلى تقرير القائد العقيد رستم مرادوف وضباط القيادة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
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