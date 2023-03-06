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طائرة أمريكية تنفذ هبوطا اضطراريا في كوبا
طائرة أمريكية تنفذ هبوطا اضطراريا في كوبا
أعلنت هيئة الطيران المدني الكوبية أن طائرة أمريكية من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز"، نفذت هبوطا اضطراريا بعد إقلاعها في مطار هافانا بسبب... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T06:49+0000
2023-03-06T06:49+0000
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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وكتبت هيئة الطيران المدني على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن: "طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز، مغادرة إلى فورت لودرديل في فلوريدا اكتشفت عطلا في محرك أثناء إقلاعها اليوم في الـ 12:5 في مطار خوسيه مارتي الدولي".وأضافت الهيئة: "تماشيا مع الإجراءات المعمول بها، تم التصريح لها بالهبوط في مطار هافانا. تم إجلاء الركاب وحالتهم جيدة. ويجري توضيح أسباب الحادث".وذكرت وسائل الإعلام أن الطائرة كان لديها مشكلات في المحرك بعد أن اصطدمت بطيور أثناء إقلاعها.كانت الطائرة تقل 147 مسافرا وأعضاء الطاقم البالغ عددهم ستة أشخاص، وفقا لشركة "ساوث ويست إير لاينز".وأعلن مطار خوسيه مارتي أنه لا يوجد تغييرات في عملياته في أعقاب الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20211010/هبوط-الاضطراري-لطائرة-في-نيويورك-بعد-سلوك-مشبوه-لأحد-الركاب-1050388761.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

طائرة أمريكية تنفذ هبوطا اضطراريا في كوبا

06:49 GMT 06.03.2023
© Photo / Pixabayبوينغ 747
بوينغ 747 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Photo / Pixabay
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أعلنت هيئة الطيران المدني الكوبية أن طائرة أمريكية من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز"، نفذت هبوطا اضطراريا بعد إقلاعها في مطار هافانا بسبب عطل في المحرك.
مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وكتبت هيئة الطيران المدني على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن: "طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز، مغادرة إلى فورت لودرديل في فلوريدا اكتشفت عطلا في محرك أثناء إقلاعها اليوم في الـ 12:5 في مطار خوسيه مارتي الدولي".
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10 أكتوبر 2021, 02:44 GMT
وأضافت الهيئة: "تماشيا مع الإجراءات المعمول بها، تم التصريح لها بالهبوط في مطار هافانا. تم إجلاء الركاب وحالتهم جيدة. ويجري توضيح أسباب الحادث".
وذكرت وسائل الإعلام أن الطائرة كان لديها مشكلات في المحرك بعد أن اصطدمت بطيور أثناء إقلاعها.
كانت الطائرة تقل 147 مسافرا وأعضاء الطاقم البالغ عددهم ستة أشخاص، وفقا لشركة "ساوث ويست إير لاينز".
وأعلن مطار خوسيه مارتي أنه لا يوجد تغييرات في عملياته في أعقاب الحادث.
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