https://sputnikarabic.ae/20230306/موسكو-تطالب-الأمم-المتحدة-بوقف-الممارسة-الأمريكية-المتمثلة-في-عدم-إصدار-التأشيرات-للدبلوماسيين-1074398900.html

موسكو تطالب الأمم المتحدة بوقف الممارسة الأمريكية المتمثلة في عدم إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس

موسكو تطالب الأمم المتحدة بوقف الممارسة الأمريكية المتمثلة في عدم إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس

صرحت إيرينا تيازلوفا، ممثلة روسيا، في اجتماع لفريق العمل المفتوح العضوية المعني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن موسكو طلبت من الأمانة العامة للأمم المتحدة... 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T17:42+0000

2023-03-06T17:42+0000

2023-03-06T17:42+0000

روسيا

تأشيرات

الولايات المتحدة الأمريكية

منظمة الأمم المتحدة

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وقالت تيازلوفا: "نود أن نناشد السيد الرئيس والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عاجل لاتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه الممارسات الضارة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات لعدد من الدبلوماسيين الروس للمشاركة في الدورة العادية للمجموعة.وفقا لها، تؤثر الولايات المتحدة في الواقع على تشكيل الوفود الوطنية.هذا وطلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من زملائه عدم تذكير الولايات المتحدة بأن الوفد الروسي يحتاج إلى تأشيرات أمريكية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمريكيين لديهم التزاماتهم الخاصة.وقال لافروف خلال مقابلة في برنامج "موسكو-الكرملين-بوتين" على قناة "روسيا1" ردا على سؤال بشأن حصول الوفد الروسي على تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "قلت لزملائي: لا داعي لتذكيرهم بعد الآن، فالأمريكيون لديهم التزاماتهم، والأمين العام للأمم المتحدة ملزم بضمان مشاركة جميع الوفود في أحداث الأمم المتحدة، بما في ذلك بالطبع الجمعية العامة. لذلك، سوف نرى".وجاء في رسالة حصلت عليها "سبوتنيك": "في هذا الصدد، نطلب منك مرة أخرى التأكيد لسلطات الولايات المتحدة على أنه يجب عليها إصدار التأشيرات المطلوبة على الفور لجميع المندوبين الروس والأشخاص المرافقين، بمن فيهم الصحفيون الروس الذين سيبقون في نيويورك للتغطية الإعلامية لزيارة وزير خارجيتنا".

https://sputnikarabic.ae/20220910/لافروف-طلبت-عدم-تذكير-واشنطن-بضرورة-إصدار-التأشيرات-للوفد-الروسي-لحضور-الجمعية-العامة-1067550682.html

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روسيا, تأشيرات, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة