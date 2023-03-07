https://sputnikarabic.ae/20230307/أمريكا-توافق-على-بيع-طائرات-إنذار-مبكر-إلى-اليابان-1074458954.html

أمريكا توافق على بيع طائرات إنذار مبكر إلى اليابان

أمريكا توافق على بيع طائرات إنذار مبكر إلى اليابان

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على بيع طائرات الإنذار المبكر والتحكم من طراز "إي -2 هوك آي" المتقدمة والمعدات ذات الصلة إلى... 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T21:38+0000

2023-03-07T21:38+0000

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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لطائرة للإنذار المبكر والتحكم من طراز "إي -2 هوك آي" المتقدمة إلى اليابان.وأضاف البنتاغون أن الحكومة اليابانية طلبت 5 طائرات من هذا الطراز، بالإضافة إلى معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.وأوضحت الدفاع الأمريكية أن صفقة تصل قيمتها إلى 1.38 مليار دولار. وبدورها، أخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، الكونغرس بالصفقة المحتملة اليوم الثلاثاء. يشار إلى أنه على الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى أن العقد قد تم توقيعه أو أن الصفقة قد تمت.

https://sputnikarabic.ae/20221126/اليابان-تتطلع-إلى-التعاون-مع-أمريكا-بشأن-القدرة-على-الهجوم-المضاد-ضد-قواعد-العدو-1070556980.html

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