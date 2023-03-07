https://sputnikarabic.ae/20230307/إيران-والإمارات-توقعان-مذكرة-تفاهم-لمواصلة-التعاون-الجوي-1074432715.html
إيران والإمارات توقعان مذكرة تفاهم لمواصلة التعاون الجوي
إيران والإمارات توقعان مذكرة تفاهم لمواصلة التعاون الجوي
أعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني، اليوم الثلاثاء، "توقيع مذكرة تفاهم بشأن النقل الجوي من قبل رئيسي منظمة الطيران المدني الإيرانية والإماراتية". 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T13:46+0000
2023-03-07T13:46+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، جعفر يازرلو، إن "منظمة الطيران المدني تقوم بتحديث مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل الجوي مع الدول الأخرى، تماشيًا مع الواجب القانوني المنصوص عليه في المادة 5 من قانون الطيران المدني، ومن أجل توسيع وتعزيز علاقات النقل الجوي مع دول العالم الأخرى، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف يازرلو: "بالنظر إلى حجم التبادل التجاري والسياحي وما إلى ذلك بين إيران والإمارات، وبعد سنوات من تحديث مذكرة التفاهم بين البلدين الموقعة في عام 2015، تم وضعها على جدول الأعمال لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين".وأشار المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني إلى أنه "تم التوقيع على مذكرة التفاهم الجديدة من قبل رئيسي منظمة الطيران المدني الإيرانية والإماراتية، وذلك بعد عقد اجتماعات ومناقشات بين المتخصصين والخبراء حول زيادة الرحلات الجوية بين البلدين وتطوير شبكة الرحلات الخارجية، وزيادة الرحلات التي تمر عبر إيران والتعاون فيما بينهما والاستعدادات اللازمة تمهيدا لتوقيع اتفاقية النقل الجوي".وأعلنت إيران أخيرا، "انضمام شركة إماراتية إلى مجموعة المستثمرين الأجانب في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل شمال شرقي إيران".وقال رئيس مجلس إدارة منطقة سرخس الاقتصادية الخاصة في إيران، محمد رضا برهمند، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن "شركات من روسيا والصين وكازاخستان وتركيا كانت قد بدأت سابقا الاستثمار في مشاريع نقل ومعالجة الكبريت في منطقة سرخس الاقتصادية الخاصة".وأضاف: "وفي هذا الصدد، استثمرت الشركة الإماراتية العاملة في مجال نقل البضائع العابرة من منطقة "جبل علي" في دولة الإمارات 12 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بسرخس"، مؤكدًا أن "الشركة الإماراتية ساهمت في شكل تأسيس مشروع مشترك مع منطقة سرخس الاقتصادية الخاصة، بنسبة 60 في المئة في هذا المجمع المشترك".وتابع: "جزء من المعدات والرافعات الخاصة بعمليات النقل بالسكك الحديدية قد وصلت في الوقت الحاضر إلى ميناء بندرعباس من ميناء جبل علي بالإمارات ويتم تحميلها باتجاه سرخس".وكان وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري قام، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن الوفد الإيراني، الذي ضم مسؤولين في وزارة النفط والطرق، "عقد اجتماعا مشتركا مع عدد من المسؤولين في مختلف المراكز الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات"، مشيرةً إلى أن الجانبين استعرضا في هذا الاجتماع، سير التعاون الحالي بين طهران وأبوظبي، والسبل الكفيلة بتطويره في جميع المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20220821/الإمارات-تعيد-سفيرها-إلى-إيران--1066689178.html
https://sputnikarabic.ae/20230302/إيران-تعلن-انضمام-الإمارات-إلى-مجموعة-المستثمرين-في-مشروع-للنقل-شمال-شرقي-البلاد-1074220202.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران والإمارات توقعان مذكرة تفاهم لمواصلة التعاون الجوي
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أعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني، اليوم الثلاثاء، "توقيع مذكرة تفاهم بشأن النقل الجوي من قبل رئيسي منظمة الطيران المدني الإيرانية والإماراتية".
وقال المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، جعفر يازرلو، إن "منظمة الطيران المدني تقوم بتحديث مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل الجوي مع الدول الأخرى، تماشيًا مع الواجب القانوني المنصوص عليه في المادة 5 من قانون الطيران المدني، ومن أجل توسيع وتعزيز علاقات النقل الجوي مع دول العالم الأخرى، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف يازرلو: "بالنظر إلى حجم التبادل التجاري والسياحي وما إلى ذلك بين إيران والإمارات، وبعد سنوات من تحديث مذكرة التفاهم بين البلدين الموقعة في عام 2015، تم وضعها على جدول الأعمال لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين".
وأشار المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني إلى أنه "تم التوقيع على مذكرة التفاهم الجديدة من قبل رئيسي منظمة الطيران المدني الإيرانية والإماراتية، وذلك بعد عقد اجتماعات ومناقشات بين المتخصصين والخبراء حول زيادة الرحلات الجوية بين البلدين وتطوير شبكة الرحلات الخارجية، وزيادة الرحلات التي تمر عبر إيران والتعاون فيما بينهما والاستعدادات اللازمة تمهيدا لتوقيع اتفاقية النقل الجوي".
وأعلنت إيران أخيرا، "انضمام شركة إماراتية إلى مجموعة المستثمرين الأجانب
في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل شمال شرقي إيران".
وقال رئيس مجلس إدارة منطقة سرخس الاقتصادية الخاصة في إيران، محمد رضا برهمند، في مقابلة مع وكالة
الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن "شركات من روسيا والصين وكازاخستان وتركيا كانت قد بدأت سابقا الاستثمار في مشاريع نقل ومعالجة الكبريت في منطقة سرخس الاقتصادية الخاصة".
وأضاف: "وفي هذا الصدد، استثمرت الشركة الإماراتية العاملة في مجال نقل البضائع العابرة من منطقة "جبل علي" في دولة الإمارات 12 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بسرخس"، مؤكدًا أن "الشركة الإماراتية ساهمت في شكل تأسيس مشروع مشترك مع منطقة سرخس الاقتصادية الخاصة، بنسبة 60 في المئة في هذا المجمع المشترك".
وتابع: "جزء من المعدات والرافعات الخاصة بعمليات النقل بالسكك الحديدية قد وصلت في الوقت الحاضر إلى ميناء بندرعباس من ميناء جبل علي بالإمارات ويتم تحميلها باتجاه سرخس".
وكان وفد إيراني رفيع المستوى
برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري قام، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن الوفد الإيراني، الذي ضم مسؤولين في وزارة النفط والطرق، "عقد اجتماعا مشتركا مع عدد من المسؤولين في مختلف المراكز الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات"، مشيرةً إلى أن الجانبين استعرضا في هذا الاجتماع، سير التعاون الحالي بين طهران وأبوظبي، والسبل الكفيلة بتطويره في جميع المجالات.