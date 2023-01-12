عربي
https://sputnikarabic.ae/20230112/وكالة-وفد-إيراني-رفيع-يزور-الإمارات-ويناقش-تطوير-العلاقات-بين-البلدين-1072190036.html
وكالة: وفد إيراني رفيع يزور الإمارات ويناقش تطوير العلاقات بين البلدين
وكالة: وفد إيراني رفيع يزور الإمارات ويناقش تطوير العلاقات بين البلدين
قام وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T09:59+0000
2023-01-12T09:59+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/14/1065335531_0:183:3117:1936_1920x0_80_0_0_33e9e657c01b9a9aa693f9fc332fd577.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "الوفد الإيراني، الذي ضم مسؤولين في وزارة النفط والطرق، "عقد اجتماعا مشتركا مع عدد من المسؤولين في مختلف المراكز الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات"، مشيرةً إلى أن الجانبين استعرضا في هذا الاجتماع، سير التعاون الحالي بين طهران وأبوظبي، والسبل الكفيلة بتطويره في جميع المجالات.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، استقبل سفير دولة الإمارات سيف الزعابي، الأسبوع الماضي.وسلّم سفير دولة الإمارات سيف الزعابي رسالة خطية من وزير خارجية بلاده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وتم التأكيد في هذه الرسالة والاجتماع على تطوير العلاقات بين إيران والإمارات.وتبادل وزير الخارجية الإيراني، أميرعبد اللهيان ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجهات النظر فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن عبد اللهيان انتقد خلال الاتصال نهج الولايات المتحدة والدول الأوربية، واصفًا إياه بـ"غيرالبناء تجاه أعمال الشغب الأخيرة في إيران والاستغلال السياسي من المنظمات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان".وشدد عبد اللهيان على اهتمام بلاده بعلاقاتها مع دول الجوار بما فيها الإمارات، معلنًا استعداد إيران لعقد اجتماع مشترك بين رجال الأعمال والتجار الإيرانيين ونظرائهم الإماراتيين.بدوره، دعا الوزير الإماراتي إلى ترسيخ العلاقات المستدامة والفاعلة بين البلدين، مؤكدًا استعداد بلاده لعقد اجتماعات للجان المشتركة ولجنة التجار ورجال الأعمال لدى البلدين، كما شدد على ضرورة عدم انجرار المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وراء التوجهات السياسية.
https://sputnikarabic.ae/20221217/السلطات-الإماراتية-تنفي-دعاوى-استيراد-أغذية-إيرانية-ملوثة-بمبيدات-خطيرة--1071287728.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/14/1065335531_245:0:2826:1936_1920x0_80_0_0_1a587a1f7057fc598fa65c8a083754dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم

وكالة: وفد إيراني رفيع يزور الإمارات ويناقش تطوير العلاقات بين البلدين

09:59 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIBعلم دولة إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
تابعنا عبرTelegram
قام وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "الوفد الإيراني، الذي ضم مسؤولين في وزارة النفط والطرق، "عقد اجتماعا مشتركا مع عدد من المسؤولين في مختلف المراكز الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات"، مشيرةً إلى أن الجانبين استعرضا في هذا الاجتماع، سير التعاون الحالي بين طهران وأبوظبي، والسبل الكفيلة بتطويره في جميع المجالات.
سوبر ماركت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
السلطات الإماراتية تنفي دعاوى استيراد أغذية إيرانية ملوثة بمبيدات خطيرة
17 ديسمبر 2022, 07:43 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، استقبل سفير دولة الإمارات سيف الزعابي، الأسبوع الماضي.
وسلّم سفير دولة الإمارات سيف الزعابي رسالة خطية من وزير خارجية بلاده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وتم التأكيد في هذه الرسالة والاجتماع على تطوير العلاقات بين إيران والإمارات.
وتبادل وزير الخارجية الإيراني، أميرعبد اللهيان ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجهات النظر فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن عبد اللهيان انتقد خلال الاتصال نهج الولايات المتحدة والدول الأوربية، واصفًا إياه بـ"غيرالبناء تجاه أعمال الشغب الأخيرة في إيران والاستغلال السياسي من المنظمات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان".
وشدد عبد اللهيان على اهتمام بلاده بعلاقاتها مع دول الجوار بما فيها الإمارات، معلنًا استعداد إيران لعقد اجتماع مشترك بين رجال الأعمال والتجار الإيرانيين ونظرائهم الإماراتيين.
بدوره، دعا الوزير الإماراتي إلى ترسيخ العلاقات المستدامة والفاعلة بين البلدين، مؤكدًا استعداد بلاده لعقد اجتماعات للجان المشتركة ولجنة التجار ورجال الأعمال لدى البلدين، كما شدد على ضرورة عدم انجرار المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وراء التوجهات السياسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:08 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала