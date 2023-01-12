https://sputnikarabic.ae/20230112/وكالة-وفد-إيراني-رفيع-يزور-الإمارات-ويناقش-تطوير-العلاقات-بين-البلدين-1072190036.html
وكالة: وفد إيراني رفيع يزور الإمارات ويناقش تطوير العلاقات بين البلدين
وكالة: وفد إيراني رفيع يزور الإمارات ويناقش تطوير العلاقات بين البلدين
قام وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T09:59+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "الوفد الإيراني، الذي ضم مسؤولين في وزارة النفط والطرق، "عقد اجتماعا مشتركا مع عدد من المسؤولين في مختلف المراكز الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات"، مشيرةً إلى أن الجانبين استعرضا في هذا الاجتماع، سير التعاون الحالي بين طهران وأبوظبي، والسبل الكفيلة بتطويره في جميع المجالات.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، استقبل سفير دولة الإمارات سيف الزعابي، الأسبوع الماضي.وسلّم سفير دولة الإمارات سيف الزعابي رسالة خطية من وزير خارجية بلاده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وتم التأكيد في هذه الرسالة والاجتماع على تطوير العلاقات بين إيران والإمارات.وتبادل وزير الخارجية الإيراني، أميرعبد اللهيان ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجهات النظر فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن عبد اللهيان انتقد خلال الاتصال نهج الولايات المتحدة والدول الأوربية، واصفًا إياه بـ"غيرالبناء تجاه أعمال الشغب الأخيرة في إيران والاستغلال السياسي من المنظمات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان".وشدد عبد اللهيان على اهتمام بلاده بعلاقاتها مع دول الجوار بما فيها الإمارات، معلنًا استعداد إيران لعقد اجتماع مشترك بين رجال الأعمال والتجار الإيرانيين ونظرائهم الإماراتيين.بدوره، دعا الوزير الإماراتي إلى ترسيخ العلاقات المستدامة والفاعلة بين البلدين، مؤكدًا استعداد بلاده لعقد اجتماعات للجان المشتركة ولجنة التجار ورجال الأعمال لدى البلدين، كما شدد على ضرورة عدم انجرار المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وراء التوجهات السياسية.
https://sputnikarabic.ae/20221217/السلطات-الإماراتية-تنفي-دعاوى-استيراد-أغذية-إيرانية-ملوثة-بمبيدات-خطيرة--1071287728.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
وكالة: وفد إيراني رفيع يزور الإمارات ويناقش تطوير العلاقات بين البلدين
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قام وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "الوفد الإيراني، الذي ضم مسؤولين في وزارة النفط والطرق، "عقد اجتماعا مشتركا مع عدد من المسؤولين في مختلف المراكز الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات"، مشيرةً إلى أن الجانبين استعرضا في هذا الاجتماع، سير التعاون الحالي بين طهران وأبوظبي، والسبل الكفيلة بتطويره في جميع المجالات.
17 ديسمبر 2022, 07:43 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، استقبل سفير دولة الإمارات سيف الزعابي
، الأسبوع الماضي.
وسلّم سفير دولة الإمارات سيف الزعابي رسالة خطية من وزير خارجية بلاده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وتم التأكيد في هذه الرسالة والاجتماع على تطوير العلاقات بين إيران والإمارات.
وتبادل وزير الخارجية الإيراني، أميرعبد اللهيان ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجهات النظر فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية
، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية
"إرنا" إن عبد اللهيان انتقد خلال الاتصال نهج الولايات المتحدة والدول الأوربية، واصفًا إياه بـ"غيرالبناء تجاه أعمال الشغب الأخيرة في إيران والاستغلال السياسي من المنظمات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان".
وشدد عبد اللهيان على اهتمام بلاده بعلاقاتها مع دول الجوار بما فيها الإمارات، معلنًا استعداد إيران لعقد اجتماع مشترك بين رجال الأعمال والتجار الإيرانيين ونظرائهم الإماراتيين.
بدوره، دعا الوزير الإماراتي إلى ترسيخ العلاقات المستدامة والفاعلة بين البلدين، مؤكدًا استعداد بلاده لعقد اجتماعات للجان المشتركة ولجنة التجار ورجال الأعمال لدى البلدين، كما شدد على ضرورة عدم انجرار المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وراء التوجهات السياسية.