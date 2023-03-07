https://sputnikarabic.ae/20230307/الجيش-الإسرائيلي-تصفية-4-مسلحين-فلسطينيين-بينهم-منفذ-عملية-حوارة-بمخيم-جنين-1074434245.html
الجيش الإسرائيلي: تصفية 4 مسلحين فلسطينيين بينهم منفذ عملية حوارة بمخيم جنين
الجيش الإسرائيلي: تصفية 4 مسلحين فلسطينيين بينهم منفذ عملية حوارة بمخيم جنين
أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T14:05+0000
2023-03-07T14:05+0000
2023-03-07T14:05+0000
العالم العربي
قتلى وجرحى
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله-سبوتنيك. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الثلاثاء: "تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين في جنين، تم تصفية 4 مسلحين بينهم منفذ عملية حوارة".من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير أولي "الإصابات برصاص الاحتلال جراء عدوانه على جنين: مستشفى جنين الحكومي، 3 إصابات، بينها إصابة خطيرة في الصدر، بمستشفى ابن سينا التخصصي، إصابتان بحالة متوسطة في الفخذ والكتف".ومساء الأحد الماضي، شن عشرات المستوطنين هجمات عنيفة، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، وقتلوا فلسطينيا، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نحو 400 مستوطن تظاهروا عند مفترق "يتسهار" قرب حوارة، وأشعلوا النيران في 30 سيارة وأحرقوا أكثر من 10 منازل، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين.وأضافت أن ستة من المنازل التي أحرقها المستوطنون أُضرمت فيها النيران بينما كان السكان بداخلها.كما حاول أحد المستوطنين دهس ضابط إسرائيلي، ورشق عشرات المستوطنين جنود الجيش بالحجارة.
https://sputnikarabic.ae/20230301/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-كان-علينا-أن-نمنع-ما-حدث-في-حوارة-1074194513.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, قتلى وجرحى, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, قتلى وجرحى, أخبار فلسطين اليوم
الجيش الإسرائيلي: تصفية 4 مسلحين فلسطينيين بينهم منفذ عملية حوارة بمخيم جنين
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين-من بين القتلى.
رام الله-سبوتنيك. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الثلاثاء: "تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين في جنين، تم تصفية 4 مسلحين بينهم منفذ عملية حوارة".
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير أولي "الإصابات برصاص الاحتلال جراء عدوانه على جنين: مستشفى جنين الحكومي، 3 إصابات، بينها إصابة خطيرة في الصدر، بمستشفى ابن سينا التخصصي، إصابتان بحالة متوسطة في الفخذ والكتف".
ومساء الأحد الماضي، شن عشرات المستوطنين
هجمات عنيفة، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، وقتلوا فلسطينيا، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نحو 400 مستوطن تظاهروا عند مفترق "يتسهار" قرب حوارة، وأشعلوا النيران في 30 سيارة وأحرقوا أكثر من 10 منازل، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين.
وأضافت أن ستة من المنازل التي أحرقها المستوطنون أُضرمت فيها النيران بينما كان السكان بداخلها.
كما حاول أحد المستوطنين دهس ضابط إسرائيلي، ورشق عشرات المستوطنين جنود الجيش بالحجارة.