https://sputnikarabic.ae/20230301/قائد-عسكري-إسرائيلي-فشلت-في-الاستعداد-لـأحداث-حوارة-1074168462.html

قائد عسكري إسرائيلي: فشلت في الاستعداد لـ"أحداث حوارة"

قائد عسكري إسرائيلي: فشلت في الاستعداد لـ"أحداث حوارة"

قال الجيش الإسرائيلي إنه "لم يكن مستعدا بالصورة الكافية لشدة الأحداث التي وقعت، مساء الأحد الماضي، في قرية حوارة"، واصفًا الحادث بـ"الخطير جدا". 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T09:49+0000

2023-03-01T09:49+0000

2023-03-01T09:49+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073595796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d0f783466fbea3dd1f2d19ae481ed58e.jpg

وأضاف قائد منطقة المركز في الجيش الإسرائيلي يهودا فوكس: "لم نتجهز إلى هذا الحجم، لم نستعد للعشرات مع زجاجات المولوتوف، يركضون ويتنقلون بكل مكان في الظلام ويحرقون منازل الناس وسياراتهم. هذه أول مرة يحدث لنا مثل هذا الأمر، فشلت في الاستعدادات للحدث"، حسب قناة "i24news" الإسرائيلية.وتابع فوكس: "نحن في فترة لموجة إرهاب متصاعدة، خلال الفترة الأخيرة وحتى أبعد من ذلك، منذ الأسبوع الماضي"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل فقدت خلال الأيام الأخيرة ثلاثة أشخاص، مقاتل في الجيش الإسرائيلي ومواطنين".وطلب القائد العسكري الإسرائيلي "باستغلال منصة الاعتقالات للتطرق لقضية الاعتداء على الجنود والضباط الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة من جانب المستوطنين"، مؤكدًا العمل سويا مع الشاباك والشرطة الإسرائيلية لاعتقال الأشخاص، ومنعهم من القيام بهذه الأعمال الإرهابية.وشن عشرات المستوطنين هجمات عنيفة، مساء الأحد الماضي، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نحو 400 مستوطن تظاهروا عند مفترق "يتسهار" قرب حوارة، وأشعلوا النيران في 30 سيارة وأحرقوا أكثر من 10 منازل، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين.وأضافت أن ستة من المنازل التي أحرقها المستوطنون أُضرمت فيها النيران بينما كان السكان بداخلها.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بمقتل شاب فلسطيني خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين على قرية زعترة، جنوب نابلس.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن الشاب سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما) قُتل "جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن، خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس".ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون بالضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل 66 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدبنة نابلس، الأربعاء الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230227/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-في-تل-أبيب-تنديدا-بعنف-المستوطنين-بحق-الفلسطينيين-في-حوارة-فيديو---1074114260.html

https://sputnikarabic.ae/20230228/الجيش-الإسرائيلي-يجري-مناورة-عسكرية-غدا-الأربعاء-1074155448.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم