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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-الروسية-إعادة-90-جنديا-روسيا-من-الأسر--1074443446.html
الدفاع الروسية: إعادة 90 جنديا روسيا من الأسر
الدفاع الروسية: إعادة 90 جنديا روسيا من الأسر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 90 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T14:58+0000
2023-03-07T14:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
إعادة
أسير
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس في بيان: "في 7 مارس، نتيجة لعملية المفاوضات، تم إعادة 90 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج لإعادة تأهيلهم، وسيتم نقلهم بطائرات تابعة لطيران النقل العسكري للقوات الجو -فضائية الروسية. يتلقى جميع الجنود الروس المفرج عنهم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في منتصف شهر فبراير الماضي، إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20230216/الدفاع-الروسية-إعادة-101-من-الأسرى-الروس-من-مناطق-سيطرة-كييف--1073620147.html
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روسيا, إعادة, أسير, أخبار أوكرانيا
روسيا, إعادة, أسير, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: إعادة 90 جنديا روسيا من الأسر

14:58 GMT 07.03.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 90 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس في بيان: "في 7 مارس، نتيجة لعملية المفاوضات، تم إعادة 90 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".
وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج لإعادة تأهيلهم، وسيتم نقلهم بطائرات تابعة لطيران النقل العسكري للقوات الجو -فضائية الروسية. يتلقى جميع الجنود الروس المفرج عنهم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف
16 فبراير, 15:40 GMT
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في منتصف شهر فبراير الماضي، إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.
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