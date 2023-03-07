https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-الروسية-إعادة-90-جنديا-روسيا-من-الأسر--1074443446.html
الدفاع الروسية: إعادة 90 جنديا روسيا من الأسر
الدفاع الروسية: إعادة 90 جنديا روسيا من الأسر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 90 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T14:58+0000
2023-03-07T14:58+0000
2023-03-07T14:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
إعادة
أسير
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس في بيان: "في 7 مارس، نتيجة لعملية المفاوضات، تم إعادة 90 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج لإعادة تأهيلهم، وسيتم نقلهم بطائرات تابعة لطيران النقل العسكري للقوات الجو -فضائية الروسية. يتلقى جميع الجنود الروس المفرج عنهم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في منتصف شهر فبراير الماضي، إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20230216/الدفاع-الروسية-إعادة-101-من-الأسرى-الروس-من-مناطق-سيطرة-كييف--1073620147.html
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روسيا, إعادة, أسير, أخبار أوكرانيا
روسيا, إعادة, أسير, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: إعادة 90 جنديا روسيا من الأسر
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 90 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس في بيان: "في 7 مارس، نتيجة لعملية المفاوضات، تم إعادة 90 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".
وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج لإعادة تأهيلهم، وسيتم نقلهم بطائرات تابعة لطيران النقل العسكري للقوات الجو -فضائية الروسية. يتلقى جميع الجنود الروس المفرج عنهم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في منتصف شهر فبراير الماضي، إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.