https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-الروسية-إعادة-90-جنديا-روسيا-من-الأسر--1074443446.html

الدفاع الروسية: إعادة 90 جنديا روسيا من الأسر

الدفاع الروسية: إعادة 90 جنديا روسيا من الأسر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 90 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات. 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T14:58+0000

2023-03-07T14:58+0000

2023-03-07T14:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

إعادة

أسير

أخبار أوكرانيا

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس في بيان: "في 7 مارس، نتيجة لعملية المفاوضات، تم إعادة 90 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج لإعادة تأهيلهم، وسيتم نقلهم بطائرات تابعة لطيران النقل العسكري للقوات الجو -فضائية الروسية. يتلقى جميع الجنود الروس المفرج عنهم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في منتصف شهر فبراير الماضي، إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.

https://sputnikarabic.ae/20230216/الدفاع-الروسية-إعادة-101-من-الأسرى-الروس-من-مناطق-سيطرة-كييف--1073620147.html

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روسيا, إعادة, أسير, أخبار أوكرانيا